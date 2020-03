Disney+ bei Sky? Das wird noch ziemlich lange dauern

Netflix über Sky zu gucken – kein Problem. Und wie sieht's mit Disney+ aus? Kann ich den Streamingdienst über meinen Sky-Receiver empfangen?

Das frisch gestartete Disney+ lässt sich auf verschiedene Weise abrufen: via App auf dem Smartphone und Tablet, über die Konsolen PS4 und Xbox One sowie per Smart TV. Was ist aber, wenn ich Disney+ über Sky nutzen möchte?

Telekom-Kunden im Vorteil

Da ich selbst Sky-Kunde bin, wollte ich Disney+ über den Receiver streamen und habe nach der entsprechenden App gesucht. Im App-Store wurde ich allerdings nicht fündig. Dann habe ich erfahren: Disney+ lässt sich vorerst nicht über den Sky-Receiver aufrufen.

Der Grund liegt nicht bei Sky, sondern an einem Deal zwischen Disney und der Telekom. Das Unternehmen ist exklusiver Vertragspartner des Streamingdienstes und bietet seinen Kunden Disney+ für die ersten sechs Monate sogar ohne Aufpreis an. Sky-Kunden gucken dagegen in die Röhre und müssen den Disney-Dienst auf anderem Weg nutzen. Laut der Seite 4KFilme soll Disney+ erst im April 2021 über Sky nutzbar sein.

Veränderungen beim Programm von Sky

Der Deal zwischen der Telekom und Disney hat zudem Auswirkungen auf das Programmangebot von Sky: "Disney Junior" steht ab dem 31. März nicht mehr zur Verfügung. Sky versichert aber, bereits eine Alternative für die Kids zu planen.

Außerdem ergänzt ab April der Sender National Geographic Now das Sky-Angebot. Dort gibt es Dokumentationen und Infosendungen zu den Themen Natur, Kultur, Kunst, Reisen und Wissenschaft zu sehen.