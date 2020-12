Disney bestätigt Cast für "Arielle, die Meerjungfrau"-Realverfilmung

Ins Netz gegangen: "Arielle, die Meerjungfrau" kehrt als Realverfilmung zurück auf die Kinoleinwand. Die Nachrichten, wie genau der Cast rund um die kleine Meerjungfrau aussehen wird, sind bereits nach und nach durchgesickert. Nun macht Disney es endlich offiziell.

Javier Bardem, Melissa McCarthy und Halle Bailey sind Teil der Besetzung des "Arielle"-Remakes. Das verkündet der Mauskonzern in einem Twitterpost.

Der Hauptcast rund um die kleine Meerjungfrau steht

Demnach wird Halle Bailey ("Das Zeiträtsel") zur kleinen Meerjungfrau Arielle, Oscarpreisträger Javier Bardem ("No Country for Old Men") verkörpert König Triton, den Herrscher der Meere und Arielles Vater. Melissa McCarthy ("Brautalarm") schlüpft in die Rolle der bösen Meerhexe Ursula, Jonah Hauer King ("World on Fire") wird zu Prinz Erik. Sprechrollen gibt es für Daveed Diggs ("Hamilton") als musikalische Krabbe Sebastian, Awkwafina ("Crazy Rich") als verpeilte Seemöwe Scuttle und Jacob Tremblay ("Wunder") als den Fisch Fabius, Arielles treuen Freund. Die Regie übernimmt Rob Marshall ("Into the Woods"). Damit sind die wichtigsten Parts vor und hinter der Kamera besetzt.

Realverfilmung mit alten und neuen Songs

"Arielle, die Meerjungfrau" von 1989, der lose auf Hans Christian Andersens Märchen "Die kleine Meerjungfrau" beruht, gehört zu den Klassikern des Mauskonzerns. Der Zeichentrickfilm wurde 1990 jeweils mit einem Oscars für den besten Soundtrack und den besten Titelsong ausgezeichnet. US-Komponist Alan Menken steuerte beides bei. Er lieferte auch die musikalische Untermalung für viele weitere Disney-Abenteuer, darunter "Aladdin" und "Die Schöne und das Biest". Kein Wunder, dass Disney auch beim "Arielle"-Remake auf den Komponisten setzt. Hier bekommt er Unterstützung von "Hamilton"-Schöpfer Lin-Manuel Miranda. Gemeinsam haben sie vier neue Songs für die "Arielle"-Realverfilmung geschrieben.

Derzeit befindet sich das Remake in der Vorproduktion. Wann die Dreharbeiten losgehen und das "Arielle"-Remake in den Kinos startet, ist noch nicht bekannt.