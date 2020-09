Disney+ bestätigt: "WandaVision" kommt noch 2020

Disney+ hat sein Programm für Herbst 2020 bekannt gegeben. Der überraschendste Punkt auf der langen Liste der Neuerscheinungen: "WandaVision". Trotz aller Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie soll die von Fans sehnlichst erwartete Marvel-Serie offenbar noch in diesem Jahr starten. Wenn das nicht mal gute Neuigkeiten sind!

In einer Pressemitteilung verkündet Maus-Konzern Disney: "Am 12. November feiert Disney+ seinen ersten Geburtstag. Der Streamingdienst wird sein zweites Jahr mit noch mehr Original-Unterhaltung beginnen, die Ende 2020 Premiere feiert. Darunter 'WandaVision', die kommende Original-Serie von Marvel Studios."

Demnach dürfte der Starttermin von "WandaVision" in die Zeit nach dem 12. November fallen. Einen genauen Termin gibt Disney+ bislang nicht preis.

"WandaVision" wird zur ersten Marvel-Serie auf Disney+

Eigentlich hätte "The Falcon and the Winter Soldier" die erste Marvel-Serie sein sollen, die auf Disney+ ihr Debüt feiert. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Produktionen von "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" und "Loki" unterbrochen werden. Angesichts der Zwangspause fürchteten viele Fans, dass alle Serien mit deutlicher Verspätung an den Start gehen würden. Zumindest "WandaVision" scheint von weiteren Verzögerungen verschont zu bleiben. Unterdessen haben die Dreharbeiten zu "The Falcon and the Winter Soldier" kürzlich wieder begonnen.

Neue Marvel-Kinofilme? Fehlanzeige.

An der Kinofront sieht es hingegen weiterhin düster aus: Laut Plan soll "Black Widow" am 29. Oktober 2020 anlaufen. Disney und Marvel Studios erwägen aber bereits eine weitere Verschiebung des Kinostarts, berichtet Variety. Sollte es zu einer erneuten Terminänderung kommen, dürfte nicht vor 2021 mit einem neuen Marvel-Kinofilm zu rechnen sein. Der Release von "WandaVision" sollte die Fans aber ein wenig über diese Flaute hinwegtrösten.