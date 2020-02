Disney gibt Start der zweiten "The Mandalorian"-Staffel bekannt

Schnelles Wiedersehen mit Baby Yoda es gibt: Disney führt "The Mandalorian" schon im Oktober 2020 mit Staffel 2 fort. Deutsche "Star Wars"-Fans dürfte das besonders freuen.

Die warten sehnsüchtig darauf, in den Genuss der Eigenproduktion von Disney+ zu kommen. Der Streamingdienst startet hierzulande bekanntlich erst am 24. März, während die Plattform in den USA bereits im November 2019 mit neuen Folgen von "The Mandalorian" im Wochentakt gestartet ist. Für deutsche Fans heißt es dagegen immer noch: Geduld haben ihr müsst!

Kürzere Wartezeit für deutsche Abonnenten

Im Zuge des vierteljährlichen Earnings Call, in dem Disney über Umsatz, Gewinn und auch Neuerscheinungen informiert, hat Konzernchef Bob Iger laut IGN verraten: Im Oktober 2020 geht es mit "The Mandalorian" weiter.

Für die deutschen "Star Wars"-Fans bedeutet das: Sie müssen nur knapp ein halbes Jahr auf Nachschub warten. Für US-Fans beträgt die Wartezeit hingegen ein Jahr.

Weitere "The Mandalorian"-Ableger in Arbeit?

Bob Iger hat außerdem erklärt, dass Spin-offs zu "The Mandalorian" möglich seien. Die Serie führt zahlreiche neue Charaktere ein, und es wäre in der Tat sehr spannend, von diesen Figuren Näheres zu erfahren. Und nein, damit meinen wir nicht zwingend Baby Yoda.

Wir sind gespannt, ab dem 24. März können wir am galaktischen Roadtrip von Kopfgeldjäger Mando (Pedro Pascal) und seinem kleinen Gefährten teilhaben. Zeit es wird ...