Disney+: Start der "WandaVision"-Serie vorverlegt

Das neue Jahr fängt für Marvel-Fans klasse an: Die Verantwortlichen von Disney+ kündigen per Clip an, dass die Superheldenserie "WandaVision" früher als geplant auf der Streamingplattform erscheint.

Ursprünglich sollte "WandaVision" erst 2021 auf Disney+ anlaufen. Nun wurde der Start der Marvel-Serie überraschend vorgezogen: Via Twitter präsentierte der neue Streamingdienst seine Highlights für 2020 – darunter auch die Miniserie rund um die beiden bekannten Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe. "Ist das nicht der Inbegriff der 'Vision für 2020'?", kommentieren die Verantwortlichen den vorverlegten Starttermin augenzwinkernd.

Wann genau startet "WandaVision"?

Wann genau "WandaVision" erscheint, verrät der Tweet nicht. Wahrscheinlich startet die Serie aber erst Ende 2020. Der Grund: "The Falcon and the Winter Soldier" wurde bereits als erste Marvel-Serie auf Disney+ für den Herbst 2020 bestätigt und dürfte demnach vor "WandaVision" anlaufen.

Zusätzlich zu "The Falcon and the Winter Soldier" und "WandaVision" plant Disney+ weitere exklusive Marvel-Produktionen wie "Loki", "What If ...?", "Hawkeye", "She-Hulk", "Ms. Marvel" und "Moon Knight". Das Besondere: Alle Formate werden laut Marvel-Studios-Boss Kevin Feige eng mit dem Marvel Cinematic Universe verknüpft sein! Wer im Marvel-Universum up to date sein will, muss also auch die Serien gucken.

"WandaVision" spielt in den 50er-Jahren

Für "WandaVision" müssen die Fans allerdings nicht viel Zeit investieren, um auf dem Laufenden zu sein: Die Miniserie wird gerade einmal sechs Stunden lang sein. Zur Handlung ist bislang nur bekannt, dass die Serie in den 1950er-Jahren angesiedelt ist. Wie es Wanda Maximoff alias Scarlet Witch und Vision dorthin verschlägt und was das tragische Heldenpaar dort erwartet, bleibt abzuwarten.