Disney+: "The Mandalorian" gibt's nicht auf einmal zu sehen

Disney+ steht in den Startlöchern – und damit auch die erste Staffel von "The Mandalorian". Wer sich darauf gefreut hat, direkt alle acht Folgen am Stück schauen zu können, erlebt eine Enttäuschung.

Wie beim Start von Disney+ in den USA wird es in Deutschland jede Woche eine neue Episode von "The Mandalorian" zu sehen geben. Die komplette Staffel lässt sich also nicht sofort in einem Rutsch ansehen. Das geht aus einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram hervor.

Fans wollen Antworten

Disney+ hat eine Social-Media-Offensive gestartet und ist mit seinen deutschen Kanälen auf Twitter, Instagram und Facebook live gegangen. Bei Instagram konnten die Fans Fragen stellen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Eine davon lautete, ob "The Mandalorian" zum Start zur Verfügung stehen werde. Die Antwort von Disney+ war nicht eindeutig, aber vielsagend: "Die 'The Mandalorian'-Episoden werden ab dem 24. März starten."

©Instagram disneyplusde/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Gemein! Da mussten wir so lange auf Disney+ warten, und dann gibt's nicht mal alle "The Mandalorian"-Folgen auf einmal.

Keine Belohnung fürs lange Warten

Ab dem 24. März? Das klingt stark danach, dass die acht Episoden nicht von Anfang an zur Verfügung stehen werden. Disney+ macht's aber auch echt spannend mit den Exklusivinhalten. Aber gut, was Warten angeht, haben wir in Deutschland Übung. Die Zeit bis zur jeweils nächsten Folge kriegen wir auch noch rum ...