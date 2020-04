Disney verkündet Kinostars für "Mulan", "Indiana Jones 5" und mehr

Nicht nur bei Marvel wurden die Kinostars fleißig hin und her verschoben, auch Mutterkonzern Disney hat an den Terminen seiner kommenden Filme geschraubt. Der Fahrplan des House of Mouse hält einige Überraschungen parat.

Nachdem der Kinostart zu "Mulan" für den 27. März 2020 angesetzt war, startet die Realverfilmung des Zeichentrickklassikers nun am 24. Juli 2020 in den Kinos – in der Hoffnung, dass bis dahin die Kinosäle für Zuschauer wieder geöffnet sind.

Film mit Ryan Reynolds ebenfalls verschoben

Für die schräge Komödie "Free Guy" mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle gibt es auch einen neuen Kinostart: Der Film soll am 11. Dezember 2020 starten, wie unter anderem der Hollywoodstar selbst auf Twitter verkündet.

Für Steven Spielbergs "West Side Story" und "The Last Duel" von Ridley Scott sind unterdessen keine Änderungen vorgesehen. Sie starten wie geplant im Dezember dieses Jahres in den Kinos.

Langes Warten auf Indiana Jones

Auf zwei Filme werden wir uns aber noch weitaus länger als gedacht gedulden müssen. "Jungle Cruise" und "Indiana Jones 5" wurden beide um jeweils ein Jahr nach hinten verschoben. Die Abenteuerkomödie mit Dwayne Johnson und Emily Blunt startet nicht wie geplant am 24. Juli 2020 in den Kinos, sondern erst am 30. Juli 2021. Harrison Ford kehrt hingegen erst am 29. Juli 2022 in seiner Rolle als legendärer Archäologie-Professor ins Kino zurück. Geplant war sein Comeback ursprünglich für den 9. Juli 2021.

Bestsellerverfilmung ohne Kinostart

Gar nicht erst ins Kino schafft es hingegen "Artemis Fowl". Die Bestsellerverfilmung mit Colin Farrell, Josh Gad und Judi Dench wird stattdessen direkt auf dem Streamingdienst Disney+ veröffentlicht. An welchem Datum, ist allerdings noch unklar.

Hier die wichtigsten kommenden Kinostarts von Disney im Überblick:

"Mulan": 24. Juli 2020

"Free Guy": 11. Dezember 2020

"West Side Story": 18. Dezember 2020 (unverändert)

"The Last Duel": 25. Dezember 2020 (unverändert)

"Jungle Cruise": 30. Juli 2021

"Indiana Jones 5": 29. Juli 2022

"X-Men: New Mutants": noch unbekannt

Es handelt sich hierbei um die US-Starttermine. Die deutschen Kinostarts dürften in einem ähnlichen Zeitraum liegen, sind aber noch nicht bekannt gegeben worden.