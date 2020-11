Disney+ zollt Chadwick Boseman mit neuem "Black Panther"-Intro Tribut

Am 29. November wäre Chadwick Boseman 44 Jahre alt geworden. Um den im August verstorbenen Schauspieler zu ehren, spendiert Marvel Studios dem Solofilm "Black Panther" nun ein neues Intro: Statt der bekannten animierten Montage diverser Marvel-Superhelden bekommen Abonnenten von Disney+ eine abgewandelte Version zu sehen, die den Fokus auf Bosemans Charakter T'Challa legt.

Was zunächst noch wie das gewohnte Marvel-Intro beginnt, geht schnell in ein Best-of von Chadwick Boseman über: Kurze Aufnahmen zeigen den Schauspieler als T'Challa alias Black Panther in "The First Avenger: Civil War", "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" ebenso wie in seinem Solofilm. Zudem ist Chadwick Boseman lachend am Filmset und bei Premieren zu sehen.

Auf Twitter teilt Marvel Studios die neue "Black Panther"-Einleitung mit den Worten: "Lang lebe der König. #WakandaForever".

"Black Panther 2" ohne T'Challa

Viele Marvel-Fans rätseln unterdessen, wie es mit der "Black Panther"-Reihe weitergehen wird. Der Kinostart der Fortsetzung ist für den 5. Mai 2022 geplant. Marvel Studios erklärte schnell, man wolle Chadwick Boseman auf keinen Fall digital doubeln. "Es gibt nur einen Chadwick und der ist nicht mehr unter uns", ließ Marvel-Studios-Produzentin Victoria Alonso im Interview mit der argentinischen Zeitung Clarín verlauten (via USA Today).

Es wird gemutmaßt, dass an Stelle von Bosemans Charakter T'Challa dessen Schwester Shuri (Letitia Wright) in den Fokus der Handlung von "Black Panther 2" rücken könnte.

König und Kämpfer

Chadwick Boseman verstarb am 28. August 2020 nach einem vier Jahre andauernden Kampf gegen seine Darmkrebserkrankung. Die tragische Nachricht seines Todes schockte Fans und Hollywood-Kollegen gleichermaßen: Der Schauspieler hatte seine Krankheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, drehte zwischen den Behandlungen weiter Filme.