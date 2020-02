"Doctor Strange 2" mit neuem Regisseur – aber ohne Rachel McAdams

Im Januar hat "Doctor Strange 2" seinen Regisseur verloren, nun könnte der Nachfolger gefunden worden sein. Und der kennt sich mit Comicverfilmungen bestens aus: Sam Raimi, der bereits die "Spider-Man"-Filme mit Tobey Maguire verantwortete.

Der Regisseur befindet sich aktuell in Gesprächen mit Marvel Studios, um den Posten von Scott Derrickson zu übernehmen. Das berichtet Variety exklusiv.

Die Neubesetzung des Regiestuhls wird auch höchste Zeit: Die Produktion von "Doctor Strange 2" soll im Mai beginnen, um den geplanten Kinostart im Mai 2021 zu halten. Marvel hat sich zu den Gerüchten bisher nicht offiziell geäußert.

Für Sam Raimi wäre es die erste Comicverfilmung seit 2007, als er mit "Spider-Man 3" seine Spidey-Reihe zum Ende brachte. Für seine Trilogie erntete er viel Lob – von Kritikern und Comicfans gleichermaßen. Danach drehte Raimi den Horrorthriller "Drag Me to Hell" und das Fantasyabenteuer "Die fantastische Welt von Oz".

Scott Derrickson, der den ersten "Doctor Strange"-Teil drehte, stieg im Januar 2020 aufgrund kreativer Differenzen aus dem Sequel aus. Als Produzent bleibt er dem Film aber erhalten.

Parallel zum Bericht, dass Sam Raimi als Regisseur zu "Doctor Strange 2" stößt, wurde bekannt: Auf Rachel McAdams müssen die Fans verzichten. Sie ist nicht wieder als Dr. Christine Palmer mit von der Partie.

