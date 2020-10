"Don't Breathe 2" kommt noch 2021 in die Kinos

Völlig überraschend haben wir vor einigen Tagen erfahren, dass "Don't Breathe 2" bereits abgedreht ist. Jetzt haben wir die Bestätigung, dass die Fortsetzung zum Horror-Hit aus dem Jahr 2016 schon nächsten Sommer ins Kino kommt.

Sonys Tochtergesellschaft Screen Gems hat angekündigt, dass "Don't Breathe 2" am 13. August 2021 anläuft, zumindest in den US-Kinos. Das berichtet unter anderem Collider.

Stephen Lang verkündet Drehschluss per Twitter

In Sachen "Don't Breathe 2" geht es jetzt also Schlag auf Schlag. Hauptdarsteller Stephen Lang verkündete bereits vor ein paar Tagen via Twitter, dass seine Szenen im Kasten sind.

Lang spielte bereits in Teil 1 den "Blind Man", der von drei Jugendlichen (unter anderem Jane Levy aus "Evil Dead") ausgeraubt wird, sich aber als knallharte und erbarmungslose Killermaschine entpuppt. Bislang ist der Charakterdarsteller das einzige Cast-Mitglied, das im ersten Teil mitwirkte und nun auch für das Sequel bestätigt ist.

Atem angehalten: Riesiger Erfolg

"Don't Breathe" kam 2016 ins Kino und entpuppte sich schnell als riesiger Erfolg. Bei einem mageren Budget von gerade mal 10 Millionen Dollar spielte der Home-Invasion-Thriller satte 150 Millionen ein. Fede Álvarez, der Regisseur des ersten Teils, ist beim Sequel allerdings nicht mehr mit dabei. Er hat es zwar mitgeschrieben, auf dem Regiestuhl sitzt diesmal aber der eher unbekannte Rodo Sayagues, der als Drehbuchautor am ersten Film beteiligt war.