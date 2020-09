"Doom Patrol": DCs Außenseiter-Team kehrt mit Staffel 3 zurück

DCs schrägste Superheldentruppe darf noch einmal ran! Der US-Streamingdienst HBO Max hat Staffel 3 von "Doom Patrol" geordert. Die frohe Kunde kommt in Form einer schillernden Videobotschaft daher.

Der kurze Clip gewährt nicht nur einen Blick auf die "Doom Patrol"-Helden selbst, er verrät auch, wann wir mit ihrer Rückkehr rechnen können: Schon 2021 strahlt HBO Max Staffel 3 der DC-Serie in den USA aus.

In Deutschland werden die neuen Folgen voraussichtlich wie gewohnt auf Amazon Prime Video abrufbar sein. Staffel 1 ist auf der Streamingplattform bereits zu finden, die aktuelle Staffel 2 steht den deutschen Fans ab dem 28. September 2020 zur Verfügung. Demnach dürfte Staffel 3 ebenfalls einige Monate nach der US-Ausstrahlung auf Prime Video landen.

Beliebte Außenseiter

Laut Sarah Aubrey, Leiterin der Abteilung Original Content bei HBO Max, zählt "Doom "Patrol" zu den meist gesehenen Original-Produktionen des Streamingdienstes (via Comingsoon). Besonders das Storytelling der Serie fände großen Anklang bei Nutzern und Kritikern gleichermaßen.

Der "Titans"-Ableger "Doom Patrol" handelt von einer Gruppe von Außenseitern mit Superkräften, die für das Wohl einer Welt kämpfen, die sie nicht akzeptiert. Den Stein ins Rollen bringt Victor Stone alias Cyborg, der sich mit einer Mission an die Truppe wendet, die die Helden nicht ablehnen können.

Zum illustren Cast der TV-Show zählen Brendan Fraser ("Die Mumie"), Matt Bomer ("White Collar"), April Bowlby ("Two and a Half Men"), Diane Guerrero ("Orange Is the New Black") und Joivan Wade ("The First Purge").