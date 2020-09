Dreharbeiten zu "The Batman" erneut gestoppt: Kinostart in Gefahr?

Erst vor drei Tagen wurden die Dreharbeiten zu Matt Reeves' "The Batman" wieder aufgenommen, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie über fünf Monate lang pausiert werden mussten. Nun wurde die Produktion erneut unterbrochen. Der Grund: ein Krankheitsfall am Set ...

Ausgerechnet Hauptdarsteller Robert Pattinson wurde positiv auf COVID-19 getestet, meldet die Zeitschrift Vanity Fair. Filmstudio Warner Bros. bestätigt die Identität des erkrankten Mitglieds der "The Batman"-Crew nicht, erklärt allerdings, die betroffene Person habe sich gemäß der Vorgaben in Quarantäne begeben.

Was bedeutet das für "The Batman"?

Noch ist nicht abzusehen, wie lange die neue Zwangspause für "The Batman" andauern wird. Laut Variety wird es geschätzte drei Monate brauchen, das restliche Material für die Comicverfilmung zu drehen, sobald die Arbeiten fortgesetzt werden können. Aktuell hält Warner Bros. noch am geplanten US-Kinostart im Oktober 2021 (in Deutschland: September 2021) fest. Ob Pattinson schnell genug wieder auf die Beine kommt, um diesen Zeitplan einzuhalten, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Schwere Zeiten, auch für Hollywood

Erst seit Kurzem wird wieder weltweit an den verschiedensten Hollywood-Produktionen gearbeitet – eine echte Gratwanderung. Denn trotz großer Sicherheitsvorkehrungen und strikter Hygieneregeln bleibt dabei ein gewisses Restrisiko.

Jüngst machte das Gerücht die Runde, dass ein Corona-Fall am Set von "Jurassic World: Dominion" die Dreharbeiten zum Saurier-Sequel zum Stillstand gebracht habe, was Filmstudio Universal jedoch umgehend dementierte.

Zudem bestätigte Hollywoodstar Dwayne Johnson mittels einer Videobotschaft via Instagram, dass er und seine komplette Familie an COVID-19 erkrankt sind. Der Schauspieler hat sich allerdings nach eigenen Angaben bei engen Freunden angesteckt, nicht etwa bei der Arbeit.