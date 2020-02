Dreharbeiten zur "Rogue One"-Prequel-Serie starten noch dieses Jahr

Noch mehr "Star Wars" für Disney+: Diego Luna, Hauptdarsteller der geplanten Prequel-Serie zu "Rogue One: A Star Wars Story", hat nun indirekt verraten, wann wir mit der Premiere beim neuen Streamingdienst rechnen können.

Die Dreharbeiten zur Prequel-Serie sollen noch in diesem Jahr beginnen, verrät Diego Luna im Gespräch mit Entertainment Tonight: "Ja, wir machen es. Wir machen es noch dieses Jahr. Es passiert, und ich bereite mich gerade darauf vor." Das bedeutet zugleich, dass die noch namenslose Serie 2021 bei Disney+ Premiere feiern dürfte.

Diego Luna voller Vorfreude

Bisher wissen wir wenig darüber, um was es in der Vorgeschichte zu "Rogue One: A Star Wars Story" gehen soll – außer, dass Cassian Andor (Diego Luna) im Mittelpunkt steht. Nicht einmal der Hauptdarsteller selbst weiß im Detail, um was sich die Serie dreht. Aber er habe schon ein paar Drehbücher lesen können, weshalb seine Vorfreude groß sei. "Es ist wirklich cool, eine Geschichte zu erzählen, bei der man das Ende bereits kennt", so Luna. Damit steht fest: Die Serie endet genau da, wo der Spin-off-Film von 2016 beginnt.

Der Weg ist das Ziel

"Du kennst das Ende, aber du weißt nicht, wie es dazu kam. Darum haben wir diese Herausforderung vor uns, was wirklich aufregend ist", führt Diego Luna weiter aus.

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zur Prequel-Serie schon im vergangenen Jahr starten. Neben Diego Luna als Cassian Andor wird auch Alan Tudyk als Droide K-2SO zurückkehren.

Neue "Star Wars"-Inhalte, wohin das Auge reicht

"Star Wars"-Fans kommen ab dem 24. März voll auf ihre Kosten: Zum Start von Disney+ steht die erste Staffel von "The Mandalorian" zum Abruf bereit, bereits im Herbst will der Streamingdienst zudem mit Staffel 2 nachlegen. Und die siebte und damit finale Staffel von "Star Wars: The Clone Wars" ist ebenfalls Ende März verfügbar.