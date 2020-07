Drehbeginn beim "Uncharted"-Film? Tom Holland postet Foto vom Set

Wer hätte das gedacht? Es sieht ganz so aus, als würde der Beginn der Dreharbeiten zum "Uncharted"-Film tatsächlich kurz bevorstehen. Hauptdarsteller Tom Holland läutet den Produktionsstart mit einem Foto auf Instagram ein.

Es ist ein Foto von einem Stuhl, auf dem der Name seines Charakters zu lesen ist: Nate. Dazu schreibt Tom Holland: "Tag eins." Klingt ganz so, als wäre der Schauspieler bereits am Set, um sich auf seine ersten Szenen vorzubereiten.

Vorbereitungen für Drehstart laufen

Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht. Einige Medien berichten zwar bereits, dass die Dreharbeiten zu "Uncharted" damit angelaufen sind – doch IGN hat noch einmal bei Sony Pictures nachgefragt. Ein Sprecher erklärt, dass die Produktion noch nicht begonnen habe, die Vorbereitungen würden aber schon laufen. Sie hoffen, dass sie "bald starten" können.

Bleibt's beim Kinostart im März?

Das wird aber auch Zeit, immerhin ist der geplante Kinostart nicht mal mehr ein Jahr entfernt. Nachdem lange am Release-Termin im Dezember 2020 festgehalten worden war, entschloss man sich bei Sony doch zu einem neuen Termin. Nun startet "Uncharted" voraussichtlich am 5. März 2021 in den Kinos – sofern es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt.

Zum Beispiel, dass der Regisseur seinen Dienst quittiert. Mit Ruben Fleischer ist aktuell der siebte Filmemacher an der Videospielverfilmung beteiligt. Und toi, toi, toi: Bisher macht er keine Anstalten, das Projekt wieder zu verlassen. Die Dreharbeiten sollten also zeitnah beginnen, damit Fleischer dem "Uncharted"-Film bis zum Ende erhalten bleibt.