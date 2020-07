Dritte "The Boys"-Staffel tatsächlich mit Jeffrey Dean Morgan?

Es sieht ganz so aus, als könnte der Wunsch von Jeffrey Dean Morgan, in Staffel 3 von "The Boys" mitzuspielen, wahr werden. Showrunner Eric Kripke scheint bereits im Austausch mit dem Schauspieler zu stehen – und dabei soll es um eine potenzielle Rolle in der etwas anderen Superheldenserie gehen.

Im Januar dieses Jahres hatte Jeffrey Dean Morgan fleißig Werbung für "The Boys" gemacht und seine Bereitschaft verkündet, jederzeit in die Serie einzusteigen. Was vor einigen Monaten noch nach einer fixen Idee klang, scheint nun Form anzunehmen. Collider hat exklusiv bei Showrunner Kripke nachgefragt, ob er sich die Anfrage von Morgan zu Herzen genommen hat. Seine Antwort macht Hoffnung.

Was nicht passt, wird passend gemacht

"Das habe ich absolut! Es gibt da eine Rolle, über die wir bereits geredet haben. Wir müssen uns nur noch ein bisschen koordinieren. Ihr wisst ja, er spielt in 'The Walking Dead' mit, also hat er eigentlich ein anderes Zuhause", erklärt Kripke. Aber wie heißt es so schön? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: "Wir haben über eine bestimmte Rolle gesprochen und es würde auch noch eine andere geben. Wir haben in den vergangenen Wochen hin und her getextet, um herauszufinden, wie wir ihn in die Serie bekommen. Es gibt noch keinen Deal, aber der Wille ist da und wir reden beide darüber."

Staffel 2 steht in den Startlöchern

Noch haben Jeffrey Dean Morgan und Eric Kripke genug Zeit, einen passenden Termin in Morgans Kalender zu finden, damit er für die Dreharbeiten zu Staffel 3 bereitsteht. Zunächst gibt es die zweite "The Boys"-Staffel, die auf uns wartet.