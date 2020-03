2019 raste mit "Hobbs & Shaw" das erste Spin-off der "Fast & Furious"-Reihe über die Leinwände, und schnell war klar: Der Actionkracher mit Dwayne Johnson und Jason Statham soll den Weg für weitere Ableger ebnen – allen voran "Hobbs & Shaw 2". Jetzt liefert The Rock höchstpersönlich ein Update zum geplanten Sequel.

In einer Live-Fragerunde auf Instagram (via Screenrant) verrät Dwayne Johnson: Die Vorbereitungen zu "Hobbs & Shaw 2" laufen. "Wir entwickeln jetzt den nächsten Film, den nächsten 'Hobbs & Shaw'-Film, und ich freue mich sehr darüber." Nun müssten er und das Team "nur noch die Gestaltung ausarbeiten und die Richtung", die sie einschlagen wollen.

Sequel nur eine Frage der Zeit

Für "Hobbs & Shaw" schlüpften Dwayne Johnson und Jason Statham einmal mehr in die Rollen ihrer "Fast & Furious"-Charaktere: Als DSS-Agent Luke Hobbs und Top-Söldner Deckard Shaw verbünden sie sich mit Deckards Schwester, der MI6-Agentin Hattie (Vanessa Kirby). Das Trio stellt sich dem übermenschlichen Terroristen Brixton (Idris Elba) entgegen. Der Sci-Fi-Actioner spielte weltweit mehr als 759 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo) – eine Fortsetzung war somit nur eine Frage der Zeit.

Was erwartet die Fans in "Hobbs & Shaw 2"?

Der erste Film legte bereits den Grundstein für kommende Sequels und weitere Spin-offs. So wurden der schlagkräftige Bruder von Hobbs eingeführt, und ganze vier Mid-Credit-Szenen teaserten neue Abenteuer mit Helen Mirrens Magdalene Shaw und Ryan Reynolds CIA-Agent Locke an. In "Hobbs & Shaw 2" dürften sich die beiden Titelhelden zudem endlich auf die Suche nach dem mysteriösen Direktor der Verbrecherorganisation Eteon machen. Gerüchten zufolge könnte der von niemand Geringerem als Keanu Reeves gespielt werden.