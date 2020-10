Ehemaliger „Walking Dead“-Star will beim Spin-off mitmachen

Dass „The Walking Dead“ bald zu Ende geht, wissen wir schon länger. Und auch, dass die Beißer in der Spin-off-Serie „Tales of the Walking Dead“ auf die Bildschirme zurückkehren werden. Das würde auch gerne ein ehemaliger Star aus der Hauptserie.

Sonequa Martin-Green hat bis zur siebten Staffel von „The Walking Dead“ Sasha Williams gespielt und direkt im Anschluss die Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie „Star Trek: Discovery“ übernommen. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte die Schauspielerin nun, dass sie wahnsinnig gerne im Zombie-Serienableger „Tales of the Walking Dead“ mitmachen würde.

„Das fänd' ich soooo toll!“

Wörtlich sagte Martin-Green auf die Frage, ob sie nach ihrem Ausscheiden bei „TWD“ nochmal in der Zombie-Apokalpyse mitmachen würde: „Das fänd' ich toll. Das fänd' ich soooo toll. Ich liebe Sasha. Ich liebe 'The Walking Dead'.“

Und weiter: „Das war meine Familie vor dieser Familie. Was für ein Geschenk übrigens, dass ich direkt hintereinander in zwei Situationen sein konnte, die sich so vertraut anfühlen und die so viele Menschen erreichen. Das würde ich so gerne machen. Das wäre so ein Spaß“.

Ich glaube, zwischen den Zeilen rauslesen zu können, dass sie der Idee nicht gänzlich abgeneigt ist.

Das Ende ist der Anfang

Zwar endet „The Walking Dead“ nach der elften Staffel, mit „Tales from the Walking Dead“ geht der (Un)Totentanz jedoch weiter – zumindest ist das der Plan der Macher. Wie in einer Anthologie sollen wir hier unterschiedliche Geschichten sehen, teilweise auch bekannte (und bereits gestorbene) Figuren wiedertreffen.

Bislang hat AMC aber noch kein grünes Licht gegeben, es könnte also sein, dass die „Tales“ erst in ein paar Jahren laufen – wenn überhaupt. Drücken wir die verfaulten Daumen!