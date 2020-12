Ein Hoch auf IMAX: "Wonder Woman 1984"-Clip zeigt bildgewaltige Action

Mittlerweile steht fest: "Wonder Woman 1984" wird der erste von vielen Blockbustern sein, die Filmstudio Warner Bros. zeitgleich in den Kinos und beim Streamingdienst HBO Max starten lässt. Warum die Fans den DC-Film dennoch unbedingt auf der großen Leinwand sehen sollten, sofern das eben möglich ist, zeigt ein neues IMAX-Featurette.

In dem neuen Clip gewähren die Filmemacher rund um Regisseurin Patty Jenkins Einblicke in die Entstehung einiger gewaltiger Actionszenen für "Wonder Woman 1984". Dabei schwärmen sowohl Jenkins als auch Hauptdarstellerin Gal Gadot und Produzent Charles Roven von den Vorteilen, die das Filmen mit einer ultrahochauflösenden Kamera mit sich bringt. Das Ergebnis? Eine Bildsprache, die "wie die beste Ölgemäldequalität für einen Künstler" anmutet, was allerdings nur auf der großen Leinwand vollends zum Tragen kommen dürfte.

Das sagt Patty Jenkins zum zweigleisigen Release

"Wonder Woman 1984" wird am 25. Dezember in den US-Kinos starten. Zeitgleich wird der Film zum Streamen auf der Plattform HBO Max bereitgestellt – ein Schachzug, mit dem Warner Bros. auf die wegen der Corona-Pandemie vielerorts geschlossenen Kinos reagiert. Patty Jenkins kommentierte die Entscheidung für diesen zweigleisigen Release kurzum mit: Es gab "keine gute Option".

Im Interview mit SiriusXM (via Deadline) erklärt die Filmemacherin: "Hättet ihr mir vor einem Jahr gesagt, dass wir jemals direkt bei einem Streamingdienst landen, in irgendeiner Weise, wäre ich ausgeflippt." Im Allgemeinen hätte sie selbst nie für diesen Plan gestimmt, so Jenkins weiter. "Ich bin sehr für einen Kino-Release und das werde ich wieder sein, sobald das hier [die Pandemie] vorüber ist."