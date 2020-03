"Ein Mann für gewisse Stunden" kommt als Serie mit Jon Bernthal

Der "American Gigolo" kommt zurück: Showtime adaptiert den 80er-Jahre-Klassiker "Ein Mann für gewisse Stunden" als TV-Serie. Darin wird "The Punisher"-Star Jon Bernthal zum Edel-Callboy von Los Angeles.

Zunächst bekommt "American Gigolo", so der Originaltitel von Filmvorlage und Serie, jedoch nur grünes Licht für eine Pilotfolge, wie unter anderem Deadline berichtet. Nur wenn die Episode überzeugt, wird daraus eine Serie.

Jon Bernthal übernimmt ikonische Rolle von Richard Gere

©Merrick Morton/20th Century Fox 2019 fullscreen Jon Bernthal wird in der Showtime-Serie zum Gigolo.

1980 feierte Richard Gere mit dem Mystery-Thriller "Ein Mann für gewisse Stunden" seinen Durchbruch. Er spielte den arroganten Callboy Julian Kaye, der sich aufgrund seiner gut betuchten Kundschaft einen luxuriösen Lebensstil leisten kann. Als eine seiner Kundinnen ermordet wird, gerät er unter Mordverdacht. Er war zur Tatzeit zwar mit seiner Geliebten Michelle Stratton (Lauren Hutton) zusammen, doch die Senatorengattin kann sein Alibi nicht bestätigen, ohne den Ruf ihres Mannes zu schädigen.

Serie führt Julian Kayes Geschichte weiter

Die Serie ist kein Reboot des Films, sondern führt die Geschichte als Neuinterpretation weiter. Die Show spielt 18 Jahre, nachdem Julian Kaye (Bernthal) wegen Mordes angeklagt wurde. Im Los Angeles der Gegenwart hat er Probleme, in der Sex-Industrie Fuß zu fassen. Parallel versucht er, aufzuklären, wer ihn ins Gefängnis gebracht hat, und seiner großen Liebe Michelle näherzukommen.

Seit 2014 gab es Bemühungen, "Ein Mann für gewisse Stunden" als Serienadaption zurückzubringen. Nun könnte es David Hollander gelingen, der die Pilotfolge geschrieben hat und auch Regie führen wird. Er trat zuletzt als Showrunner für die Showtime-Serie "Ray Donovan" in Erscheinung. Hauptdarsteller Jon Bernthal, der sich mit Serien wie "The Walking Dead", "Daredevil" und "The Punisher" einen Namen gemacht hat, ist zudem als Produzent mit an Bord. Wann die Pilotfolge gedreht und ausgestrahlt wird, ist derzeit nicht bekannt.