Eine Zeitreise in die 90er: "Power Rangers"-Reboot ist in Arbeit

2017 waren die "Power Rangers" zuletzt im Kino zu sehen – und floppten. Heute, zwei Jahre später, arbeitet Paramount Pictures an einem erneuten Reboot der jugendlichen Helden in den bunten Kampfanzügen. Und in dem geht es back to the roots.

Das Reboot soll wie seinerzeit auch die Serienvorlage in den 1990er-Jahren spielen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Zumindest zeitweise, denn in dem "Power Rangers"-Film wird eine Zeitreise stattfinden.

Reboot von "The End of the F***ing World"-Schöpfer

Durch diese gelangen die Kids in "Zurück in die Zukunft"-Manier in die 1990er-Jahre. Ihre Aufgabe: Sie müssen einen Weg zurück in ihre Zeit finden. Hilfreich dabei dürften ihre Kampfanzüge sein, die den Power Rangers besondere Kräfte verleihen.

An dem Reboot versucht sich diesmal "The End of the F***ing World"-Schöpfer Jonathan Entwistle. Wie die fröhliche Welt der Power Rangers mit dem schwarzen Humor zu vereinbaren ist, den der Regisseur in der Netflix-Serie gezeigt hat, wird spannend zu sehen sein.

"Power Rangers" von 2017 war eine Enttäuschung

Die Power Rangers feierten 1993 als US-Fernsehserie Premiere. Sie brachten bis heute 25 Staffeln und drei Filme hervor. Die Handlung rund um eine Gruppe von fünf Teenagern, die die Welt gegen Oberbösewichte beschützt, beruht auf einer japanischen Super-Sentai-Serie.

Der bislang letzte "Power Rangers"-Film von 2017 brachte hingegen nicht den gewünschten Erfolg. Er spielte laut Box Office Mojo bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar weltweit lediglich 140 Millionen US-Dollar ein. Auch die Kritiker zeigten sich nicht begeistert. Auf der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes gibt es von den Kritikern lediglich ein Rating von 51 Prozent. Wann das "Power Rangers"-Reboot ins Kino kommt, ist derzeit nicht bekannt.