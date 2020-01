Eiskalt abgehängt: "Eiskönigin 2" ist erfolgreichster Animationsfilm

Das neue Jahr beginnt für Disney glänzend: "Die Eiskönigin" aka "Frozen 2" hat sich über die Feiertage zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten gemausert!

1,325 Milliarden US-Dollar hat "Die Eiskönigin 2" bislang weltweit eingespielt, berichtet Box Office Mojo. Das Sequel ist somit finanziell erfolgreicher als "Die Unglaublichen 2" und überholt auch "Die Eiskönigin" von 2013.

Elsa ist in der Kategorie Animationsfilm konkurrenzlos

"Die Eiskönigin" verteidigte mit Einnahmen von 1,281 Milliarden Dollar bislang den Thron als erfolgreichster Animationsfilm, musste sich jetzt dem eigenen Sequel geschlagen geben. Ebenso "Die Unglaublichen 2" (1,243 Milliarden Dollar), das auf den dritten Platz rutscht. Das "König der Löwen"-Remake ist mit einem Einspielergebnis von 1,65 Milliarden Dollar zwar noch erfolgreicher als "Die Eiskönigin 2", wie Variety schreibt. Doch die CGI-lastige Neuauflage rund um Simba gilt als Realfilm und macht Elsa in der Kategorie Animationsfilm deshalb keine Konkurrenz.

"Eiskönigin 2": Der dritterfolgreichste Film 2019

"Die Eiskönigin 2" war zudem der dritterfolgreichste Kinofilm überhaupt in 2019. Auf der Siegertreppe sind ausschließlich Disney-Produktionen zu finden: Spitzenreiter ist "Avengers: Endgame" mit 2,79 Milliarden Dollar Einnahmen, gefolgt von "Der König der Löwen" (1,65 Milliarden Dollar).

In "Die Eiskönigin 2" verschlägt es Elsa, Anna und ihren Freund Kristoff sowie Schneemann Olaf in einen verzauberten Wald, in dem sie auf böse Geister treffen. Die Schauspielerinnen Kristen Bell ("Veronica Mars") und Idina Menzel ("Verwünscht") sprechen in der englischen Originalfassung erneut Anna und Elsa und übernehmen auch die Gesangparts der beiden Figuren.