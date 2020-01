Ende der Verwirrung: Netflix twittert "The Witcher"-Timeline

Wann genau hat Geralt von Riva die Striege getötet? An welchem Zeitpunkt kam Yennefer nach Aretuza? Die Timeline der "The Witcher"-Serie zu verstehen – gar nicht so einfach. Netflix sorgt nun mit einem übersichtlichen Zeitstrahl für Klarheit.

Achtung, Spoiler! Es folgen Informationen zur "The Witcher"-Story. Falls Du die Serie noch nicht bis zum Ende gesehen hast, liest Du auf eigene Gefahr weiter.

Bei der dritten oder spätestens vierten Folge der ersten "The Witcher"-Staffel dämmerte es dem Zuschauer: Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ist ziemlich durcheinander gewürfelt. Die Transformation von Yennefer, die in der dritten Episode stattfindet, ist eigentlich eines der ersten Events ihrer Geschichte. Und die Ernennung von Geralt von Riva zum Schlächter von Blaviken, die in der ersten Episode gezeigt wird, passiert tatsächlich erst einige Zeit später.

Netflix präsentiert übersichtliche Timeline

Verwirrend, oder? Netflix ist sich dessen offenbar bewusst und hat eine Timeline auf Twitter veröffentlicht, in der die wichtigsten Story-Elemente in chronologischer Reihenfolge aufgelistet sind. Passend dazu werden die jeweiligen Episoden genannt, und es gibt eine Einordnung, in welchem Jahr das jeweilige Ereignis stattfindet.

Staffel 2 soll gradliniger verlaufen

Nach Ende der ersten Staffel haben sich viele Zuschauer gefragt, ob es in der nächsten Season so konfus weitergeht. Showrunner Lauren S. Hissrich gibt Entwarnung (via vg247): Staffel 2 werde weitaus linearer verlaufen. Ein Grund dafür sei, dass zum Ende der ersten Staffel die Charaktere zusammengefunden haben und fortan miteinander agieren – allen voran Geralt von Riva und Ciri.