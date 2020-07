Endlich! Dann wird der Termin des "The Walking Dead"-Finales verraten

Seit Monaten warten "The Walking Dead"-Fans weltweit auf konkrete Informationen. Nun ist es endlich bald so weit: Schon in wenigen Tagen werden wir erfahren, wann das große Finale von Staffel 10 ausgestrahlt wird.

Die Information stammt direkt von "The Walking Dead"-Showrunner Angela Kang. Auf Nachfrage eines Fans verrät sie im Chat auf ihrem Instagram-Kanal, dass die Zuschauer nicht mehr lange auf das Finale von Staffel 10 warten müssen. "[Der Termin] wird auf der virtuellen Comic-Con bekannt gegeben!", so Kang.

Diesen Tag sollten sich "The Walking Dead"-Fans rot im Kalender markieren

Mit "virtuelle Comic-Con" meint Kang die San Diego Comic-Con, die in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie als reines Online-Event unter dem Titel "Comic-Con@Home" stattfinden wird. Fans können kostenlos via Internet an der Veranstaltung teilnehmen.

Für "The Walking Dead"-Anhänger dürfte spätestens nach der Ankündigung Kangs der 24. Juli der spannendste Tag der Messe werden. An diesem Tag findet ab 21:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit das große "The Walking Dead"-Panel statt.

Diese "TWD"-Stars sind beim Panel dabei

Neben Angela Kang werden auch Franchise-Chef Scott M. Gimple, Regisseur Greg Nicotero sowie diverse Serien-Stars an dem Online-Panel teilnehmen.

Laut "TWD"-Verlag Skybound dürfen sich Fans unter anderem auf Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Jeffrey Dean Morgan (Negan) und Josh McDermitt (Eugene) freuen. Auch Gabriel-Darsteller Seth Gilliam, Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) und Neuzugang Paola Lázaro (Prinzessin) werden am Start sein. Und natürlich Lauren Cohan, deren Figur Maggie im Finale von Staffel 10 ihr großes Comeback feiern wird.