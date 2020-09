Endlich! Das Staffel-5-Finale von "Lucifer" wird diesen Monat gefilmt

Lucifans können sich freuen: Das "Lucifer"-Finale von Staffel 5 soll noch im September gedreht werden. Wie bei vielen anderen Produktionen mussten die Dreharbeiten Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden.

Ab dem 24. September sollen die beiden finalen Episoden von Staffel 5 abgedreht werden, wie TVLine berichtet. Und damit nicht genug: Direkt im Anschluss wird die Arbeit an der sechsten und finalen Staffel der teuflischen Serie in Angriff genommen.

Wann kommt Teil 2 von Staffel 5?

Solange die Dreharbeiten zu Staffel 5 nicht beendet sind, gibt es zum Leidwesen der Fans noch keinen Starttermin für den zweiten Teil der fünften Season. Teil 1 und damit die ersten acht Folgen erschienen bereits am 21. August international auf Netflix – und endeten mit einem fiesen Cliffhanger. Doch selbst Hauptdarsteller Tom Ellis kann derzeit nur spekulieren, wann die zweite Hälfte zu sehen sein wird. Er rechnet damit, dass Staffel 5b in der Weihnachtszeit oder zu Beginn des nächsten Jahres ausgestrahlt wird, wie er in einem Interview erklärte.

Restliche Folgen sollen emotional und düster werden

In "Lucifer" steht der Teufel im Fokus, der gelangweilt von seinem Leben in der Hölle nach Los Angeles kommt, wo er einen Nachtklub namens "Lux" betreibt. Durch Zufall lernt er die Polizistin Chloe Decker (Lauren German) kennen und hilft ihr mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten dabei, Mordfälle zu lösen. Der zweite Teil von Staffel 5 soll die "bislang emotionalste Season" der Serie werden und auch viele düstere Momente enthalten.