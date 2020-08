"Enola Holmes": Erster Teaser zum Film rund um Sherlocks Schwester

Spürnasen, aufgepasst! Es gibt den ersten Teaser zum Netflix-Film "Enola Holmes". Sagt Dir nichts? Enola ist Sherlocks und Mycrofts kleine Schwester, die es ebenso wie ihre berühmten Brüder faustdick hinter den Ohren hat. So wird auch der Starttermin des Films stilecht zum Rätsel.

Das blitzgescheite Mädchen ist im Teaser, den Netflix auf Twitter veröffentlicht hat, allen anderen einen Schritt voraus. Der gut 20-sekündige Clip endet damit, dass Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown mit den Worten "Ich bin's" verschmitzt in die Kamera guckt.

Teenagerdetektivin auf den Spuren Sherlocks

Der Film basiert auf der Jugendbuchreihe "The Enola Holmes Mysteries" der US-Autorin Nancy Springer. Die Handlung spielt in England 1884: Als Enola am Morgen ihres 16. Geburtstages erwacht, muss sie feststellen, dass ihre Mutter verschwunden ist. Hinweise auf ihren Verbleib geben nur mysteriöse Geschenke.

Leider kann sie die Ermittlungen nicht aufnehmen, da ihre Brüder Sherlock und Mycroft sie prompt in ein Mädcheninternat für anständige Damen schicken. Doch nicht mit Enola! Der Teenager büxt aus, um seine Mutter auf eigene Faust zu finden. Dabei stürzt Enola schon in ihren nächsten Fall rund um einen jungen Lord, der von zu Hause weggelaufen ist.

Rätsel um den "Enola Holmes"-Starttermin

Netflix setzt für "Enola Holmes" auf echte Starpower. Neben "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown als Titelfigur sind Henry Cavill ("The Witcher") und Sam Claflin ("Die Tribute von Panem - Catching Fire") als ihre Brüder Sherlock und Mycroft zu sehen. Die Mutter der hochintelligenten Geschwister spielt Helena Bonham Carter ("The Crown"). Außerdem gehören Fiona Shaw ("Killing Eve"), Adeel Akhtar ("The Big Sick") und Susan Wokoma ("Crazyhead") zum Cast.

Ach, und da war ja noch das Rätsel um den Starttermin. Der Teaser wird von vier kryptischen, durcheinandergemischten Worten begleitet. Zum Glück haben sich schlaue Köpfe bereits an die Lösung des Rätsels gemacht, das Ergebnis laut Comicbook: "Enola Holmes September Twenty-Third." "Enola Holmes" erscheint demnach am 23. September auf Netflix. Fall abgeschlossen!