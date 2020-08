"Enola Holmes": Sherlocks Schwester beweist im Trailer Köpfchen

Mach Platz, Sherlock! In "Enola Holmes" betritt die kleine Schwester des britischen Meisterdetektivs die Bühne. Der erste Trailer stellt klar, dass der jüngste Spross der Familie es locker mit seinem berühmten Bruder aufnehmen kann.

Als ihre Mutter an Enolas 16. Geburtstag spurlos verschwindet, nimmt die Teenagerin die Ermittlungen auf. Dabei schlittert sie in ein unerwartetes Abenteuer rund um einen jungen Lord, bei dem sie ihre sprühende Intelligenz beweisen kann.

Enola ist keine klassische feine Lady

"Anders als die meisten feinen Ladys habe ich nie Sticken gelernt. Man hat mich gelehrt, zu beobachten und hinzuhören. Ich habe Kämpfen gelernt", ist Enola (Millie Bobbie Brown) im Clip aus dem Off zu hören. Und all diese Gaben verdankt die junge Dame ihrer Mutter (Helena Bonham-Carter). Als diese verschwindet, möchten Sherlock (Henry Cavill) und Mycroft (Sam Claflin) ihre kleine Schwester in ein Mädcheninternat abschieben. Doch nicht mit Enola. Sie flieht nach London und verkleidet sich als etwas, das niemand erwarten würde: eine feine Lady. Besonders amüsant: Die aufstrebende Detektivin durchbricht wiederholt die vierte Wand und spricht direkt mit ihrem Publikum.

Verfilmung mit britischer Starpower

Auch interessant: Primetime Ermittlung aufgenommen! 8 spannende Detektivfilme für echte Spürnasen

Der Film beruht auf Nancy Springers Jugendbuchreihe "The Enola Holmes Mysteries", die inzwischen aus sechs Bänden besteht. Weitere filmische Abenteuer sind also nicht ausgeschlossen. Die Verfilmung wurde von Legendary Entertainment umgesetzt, im April erwarb Netflix die internationalen Ausstrahlungsrechte. Regie führt Harry Bradbeer ("Killing Eve"). Zum Cast gehören neben Millie Bobbie Brown ("Stranger Things"), Helena Bonham-Carter ("Sweeney Todd"), Henry Cavill ("The Witcher") und Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr") auch Fiona Shaw ("Killing Eve"), Adeel Akhtar ("The Big Sick") und Susan Wokoma ("Crazyhead").