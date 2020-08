Enthüllt: Das ist der Titel der "Schöne und das Biest"-Prequel-Serie

Der Mauskonzern arbeitet weiter an magischem Content für seinen hauseigenen Streamingdienst Disney+. Darunter auch eine bislang titellose Prequel-Serie zu "Die Schöne und das Biest" rund um Haudegen Gaston und seinen Sidekick LeFou. Komponist Alan Menken hat jetzt den Titel der Serie ausgeplaudert.

Der mehrfache Oscarpreisträger spricht im Interview mit Variety über seine kommenden Projekte und bezeichnet das "Die Schöne und das Biest"-Prequel als "The Little Town".

Titel als Hommage an "Belles Lied"

Collider hat inzwischen in Erfahrung gebracht, dass es "Little Town" heißen wird, also ohne den englischen Artikel. Das ergibt auch Sinn, denn "Little Town" sind im Film die ersten Zeilen des Eröffnungssongs "Belles Lied", das in der deutschen Fassung mit "Unsere Stadt" beginnt. In der Realverfilmung von 2017 wird das Stück von "Harry Potter"-Star Emma Watson gesungen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir Watson in der Prequel-Serie zu sehen bekommen. Der Fokus der Produktion liegt auf den Figuren Gaston und LeFou. Luke Evans und Josh Gad nehmen ihre Rollen für die Serie wieder auf. Menken, der bereits Songs für den Zeichentrickklassiker und die Realverfilmung schrieb, steuert auch neue Stücke für "Little Town" bei.

Luke Evans freut sich auf Zusammenarbeit mit Josh Gad

Gaston-Darsteller Luke Evans ist von den Skripts und Songs sehr angetan. "Josh und ich haben jetzt zwei, drei Folgen gelesen. Und wir haben einige der neuen Songs von Alan Menken gehört. Wir sind begeistert", so Evans im Interview mit Variety.

"Es wird eine wahre Freude, erneut mit Josh zu arbeiten. Wir haben Chemie als Freunde und glücklicherweise auch auf der Leinwand". Zudem könne er es nicht abwarten, eine neue Geschichte zum Leben zu erwecken, die niemand kenne. Die Dreharbeiten sollen im nächsten Jahr starten. Wann "Little Town" auf Disney+ Premiere feiert, ist noch ungewiss.