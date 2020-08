Entscheidungshilfe gefällig? Netflix testet Shuffle-Funktion

Netflix testet mal wieder fleißig neue Features. Aktuell ist es ein Menüpunkt, über den Du eine zufällige Wiedergabe starten kannst. Noch steht die Funktion allerdings nicht für jeden Abonnenten zur Verfügung.

Für viele Netflix-User ist es ein bekanntes Problem: Die persönliche Watchlist wächst immer weiter. Wer sich dann doch einmal aufrafft und sich dazu entscheidet, abends einen Titel davon zu streamen, hat die Qual der Wahl. Mit dem Shuffle-Button will Netflix Abhilfe schaffen.

Per Zufall zum perfekten Abendfilm?

Basierend auf Deinem Streamingverhalten und Deinen Lieblingsgenres pickt Netflix einen Film oder eine Serienfolge aus dem gesamten Katalog heraus und startet sie, sobald Du den Button betätigst. Das kann auch ein Titel aus Deiner Watchlist sein.

Der Button befindet sich allerdings noch in der Testphase, nicht jeder Abonnent kann ihn nutzen. Meine Kollegin Meliha gehört zu den Auserwählten, denen das Feature schon angezeigt wird. Während in den USA der Button bereits regulär in der Profilübersicht auftaucht, ist die Shuffle-Funktion in Deutschland probeweise ins Menü integriert.

Links am Bildschirmrand erscheint unter dem Symbol für den Home-Screen der Shuffle-Button. Sobald das Menü ausklappt, gibt's auch die Erklärung zum neuen Symbol.

Bisher nur in der TV-App zu finden

Wie Cashys Blog schreibt, testet Netflix das Feature derzeit nur in der TV-App. In der Browser- oder Smartphone-Version suchen Interessierte den Button vergeblich. Für den einen oder anderen, der sich schwer tut, eine Auswahl für den Abend zu treffen, könnte die Funktion durchaus nützlich sein. Ob sie jedoch Anklang bei der breiten Masse findet, muss das Feedback der Tester und das der künftigen Nutzer zeigen.