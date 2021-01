Er ist aktuell ein heißer Kandidat für Craigs Nachfolger als Bond

Bis "James Bond: Keine Zeit zu sterben" in die Kinos kommt, dauert es noch ein bisschen. Dadurch verschiebt sich auch die Frage nach dem Nachfolger, der Daniel Craig als Agent 007 ersetzen wird. Einem Newcomer kommt diese Verzögerung sehr gelegen, denn er gilt plötzlich als einer der Favoriten.

Die Rede ist von "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page. Durch seine Rolle als britischer Adelsmann Simon Basset verzauberte in der ersten Staffel der Netflix-Serie nicht nur zahlreiche Zuschauer, sondern konnte offenbar auch bei den Buchmachern punkten, wie unter anderem Variety berichtet.

fullscreen Regé-Jean Page hat seinen Hut in den "James Bond"-Ring geworfen. Bild: © LIAM DANIEL/NETFLIX 2021

Tom Hardy sollte sich warm anziehen

Vor seiner Rolle in "Bridgerton" lagen die Chancen, zum neuen James Bond zu werden, in den Wettbüros bei 40/1. Inzwischen ist dieser Wert allerdings deutlich geschrumpft und liegt nun bei 5/1. "Tom Hardy ist noch immer der Favorit, dicht gefolgt von James Norton auf Platz zwei. Aber das Rennen um den 007-Posten ist noch in vollem Gange und Regé-Jean Page hat große Chancen, wenn die Quote weiter so bleibt", erklärt Alex Apati vom britischen Wettbüro Landbrokes.

Quote mit Vorsicht zu genießen

Dass die Chancen sich in kürzester Zeit so rasant verbessern, ist laut Apati aber nicht ungewöhnlich und hat erst einmal nichts zu sagen. Sie sind dem Hype um die Netflix-Serie "Bridgerton" geschuldet, die derzeit in aller Munde ist. "Es ist der gleiche Grund, warum Cillian Murphy während dem Hochpunkt von 'Peaky Blinders' als Favorit galt." Ähnlich war es auch mit Richard Madden, nachdem er in "Bodyguard" zu sehen war.

Wir werden uns also vorerst noch ein bisschen gedulden müssen und abwarten. Zumindest aber bringt Regé-Jean Page alles mit, was einen James-Bond-Darsteller auszeichnet: Er ist sportlich, besitzt zugleich aber auch eine entsprechende Gentleman-Attitüde. Und ganz wichtig: Er ist Brite!