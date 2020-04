Erfolgversprechend? "The Boys" frühzeitig um Staffel 3 verlängert

Es ist noch nicht einmal bekannt, wann Staffel 2 von "The Boys" ausgestrahlt wird – da gibt es schon eine freudige Neuigkeit: Die Superheldenserie der etwas anderen Art wird um eine dritte Staffel verlängert.

Das zumindest will The Cinema Spot exklusiv aus Insiderkreisen erfahren haben. Allzu überraschend kommt die Ankündigung von Staffel 3 nicht: "The Boys" wurde mit Staffel 1 im Nu zum Publikumsliebling. Außerdem wurde auch Staffel 2 vor dem Start der ersten Season bekannt gegeben.

Episodentitel durchgesickert

Apropos Staffel 2: Dazu gibt es ebenfalls neue Informationen. The Cinema Spot weiß, wie die einzelnen Episodentitel lauten, und teilt diese natürlich mit den Lesern.

The Big Ride Proper Preparation and Planning Nothing Like it in the World Over the Hill with the Swords of a Thousand Men We Gotta Go Now The Bloody Doors Off Butcher, Baker, Candlestick Maker What I Know

Wie die deutschen Titel der Folgen lauten, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise dazu, was uns in Staffel 2 von "The Boys" erwarten wird, geben die Titel leider nicht. Und auch das Datum der Veröffentlichung ist weiterhin ein großes Geheimnis. Wir wissen nur: Showrunner Eric Kripke erwähnte einen Release im Sommer 2020 – also ziemlich genau ein Jahr nach dem Start der ersten Staffel.

Staffel 2 kommt ohne Verzögerung

Am Sommer-Release scheinen Kripke und sein Team trotz der Corona-Pandemie festzuhalten. Die Produktion zu Staffel 2 soll kurz vor dem Lockdown beendet worden sein. Heißt aber auch: Nachdem der erste Trailer zur neuen Season bereits vier Monate zurückliegt, wird's langsam Zeit für einen neuen Clip!