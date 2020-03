Erste Reaktionen: "Mulan" punktet mit Action & ist "überraschend sexy"

Einige Fans des Zeichentrickfilms "Mulan" zeigten sich skeptisch, als bekannt wurde, dass die nahende Disney-Realverfilmung ohne den Drachen Mushu und die bekannten Songs in die Kinos kommt. Den ersten Reaktionen zufolge zahlen sich diese Veränderungen jedoch aus: Zahlreiche Kritiker feiern "Mulan" als visuell spektakuläres Remake mit "Action, Humor und Herz".

"Mulan" feierte am Montag in Hollywood Premiere und die ersten Reaktionen des Publikums ließen nicht lange auf sich warten. Via Twitter tun die eingeladenen Pressevertreter ihre Meinung kund.

Eine der besten Disney-Realverfilmungen?

Michael Lee von Geeks Of Doom schwärmt: "'Mulan' ist eine der besten Live-Action-Adaptionen eines Disney-Klassikers. Das Remake hält sowohl den Film von 1998 als auch die ursprüngliche Ballade in Ehren, indem es Themen wie Empowerment von Frauen und ikonische Szenen modernisiert. Gleichzeitig glänzt der Film mit großartiger Kameraarbeit und die Kampfszenen erinnern an Wuxia-Epen."

Auch Alison Foreman von Mashable verspricht "zahlreiche 1998-Throwbacks, die eine Story voller unglaublicher Action, Humor und Herz würzen."

"Oh, und die romantische Chemie wird erotisch", ergänzt Foreman. Ein Aspekt, der auch ihrer Kollegin Angie J. Han von Mashable nicht entgeht: "Mulan" sei "überraschend sexy für einen Disney-Film. Ein Beispiel: das laute 'Oh mein Gott', das im Kino geäußert wurde, als Yoson An sein Shirt auszog."

Auch Erik Davis von Fandango kommt zu dem Schluss, dass "Mulan" ein "deutlich erwachsenerer Disney-Film" ist. Eine Richtung, die sich in der Altersfreigabe widerspiegelt: "Mulan" startet als erste Realverfilmung aus dem House of Mouse in den USA mit einer PG-13-Freigabe – hierzulande entspricht das etwa einer Freigabe ab zwölf Jahren.