Erste Reaktionen zu "Birds of Prey": "Wie 'John Wick' mit Glitzer"

"Joker" räumt in der diesjährigen Award-Saison einen Preis nach dem anderen ab, und mit "Birds of Prey" steht bereits der nächste DC-Film in den Startlöchern. Ausgewählte Journalisten und Fans konnten das Leinwandabenteuer von Joker-Gespielin Harley Quinn und ihren Mitstreiterinnen schon vorab sehen – ihre Reaktionen versprechen ein wildes Action-Spektakel.

Nach einem exklusiven Fan-Screening in Mexiko und der feierlichen Premiere samt Pressevorführung in London finden sich die ersten Meinungen zu "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in den sozialen Medien. Der einhelligen Tenor: Die Comicverfilmung ist wild, laut und steht ganz im Zeichen von "Suicide Squad"-Fanlieblig Harley Quinn (Margot Robbie).

Uneins sind die ersten Zuschauer, mit welchen anderen Filmen sich "Birds of Prey" am besten vergleichen lässt: "John Wick", "Deadpool", "The Tick" und die Werke von Quentin Tarantino konkurrieren hier miteinander.

Mehr Quentin Tarantino als Comicverfilmung

"'Der Film hat mehr von Quentin Tarantino und weniger von einer Comicverfilmung'", zitiert ein Harley-Quinn-Fan einen Besucher der ersten Vorführungen auf Twitter.

"Birds of Prey" wirke, "als habe jemand 'John Wick' durch einen irren Spiegelkabinett-Filter gejagt und mit Glitzer und F-Bomben vollgestopft", schwärmt Alisha Grauso von Atom Tickets. "Bin komplett begeistert von diesem Film."

Jill Pantozzi von io9.gizmodo lobt: "Die Kampfszenen sind phänomenal, und die Schurken sind köstlich." Der neue DC-Film mache schlichtweg Spaß.

Griffin Schiller von filmspeak ergänzt: "Birds of Prey" sei "DCs 'Deadpool' mit einem Schuss Tarantino. Konnte nicht genug von McGregors Black Mask bekommen!"