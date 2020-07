Eigentlich sollte "Gozilla vs. Kong" im März 2020 in den Kinos landen. Stattdessen wurde der Starttermin des MonsterVerse-Sequels verschoben – um dann erneut verschoben zu werden. Nun soll es erst im Mai 2021 so weit sein. Als kleines Trostpflaster gewährt ein neues Foto einen ersten Vorgeschmack auf das Kaiju-Spektakel.

Bei diesem Foto (siehe oben) handelt es sich um eine sogenannte Sneak-Peek-Art, die auf der Rückseite der Verpackung für die "Godzilla vs. Kong"-Figuren der Spielzeugfirma Playmates Toys zu finden ist. Die Aufnahme zeigt die beiden titelgebenden Filmmonster beim Zweikampf auf einem Flugzeugträger, während sie offenbar von allen Seiten unter Beschuss stehen. Geteilt wurde die Aufnahme vom Twitter-Nutzer @KaijuNewsOutlet, der zudem ein neues Logo zum kommenden Film entdeckte.

"Godzilla vs. Kong": Legendärer Showdown

"Godzilla vs. Kong" ist die Fortsetzung von "Godzilla" (2014), "Kong: Skull Island" (2017) und "Godzilla 2: King of the Monsters" (2019) – und schreibt schon vor dem Kinostart Filmgeschichte: Erstmals seit "Die Rückkehr des King Kong" (1962) treffen die beiden titelgebenden Monster wieder auf der großen Leinwand zusammen.

Monster und Stars

Die CGI-Monster werden sich das Rampenlicht allerdings mit einigen menschlichen Stars teilen müssen: Alexander Skarsgård ("True Blood"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Rebecca Hall ("Iron Man 3"), Brian Tyree Henry ("Hotel Artemis"), Shun Oguri ("Gintama") und Eiza González ("Baby Driver") sind als Darsteller bestätigt.