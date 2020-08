Erwartungen übertroffen: "Tenet" legt starken Kinostart hin

Aufgrund der Corona-Pandemie waren zahlreiche Kinos weltweit lange geschlossen. Nun haucht der neue Film von Christopher Nolan, "Tenet", der Branche neues Leben ein: Bereits an seinem Startwochenende spülte das Sci-Fi-Epos weltweit eine überraschend hohe Summe in die Kinokassen.

Trotz der anhalten Pandemie bringt es "Tenet" an seinem Startwochenende auf ein weltweites Einspielergebnis von immerhin 53 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo). Branchenexperten hatten zuvor mit rund 30 Millionen Dollar in den ersten fünf Tagen gerechnet (via Deadline).

Dabei ist "Tenet" noch nicht einmal überall gestartet: Bislang wurde der Film in 41 Märkten veröffentlicht, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Korea. Erst am kommenden Wochenende wird das lang erwartete Sci-Fi-Spektakel auch in den USA, Russland und China anlaufen.

Den Umständen entsprechend

In "normalen" Zeiten wäre ein Einspielergebnis von 53 Millionen US-Dollar am Startwochenende wohl eine herbe Enttäuschung für Warner Bros., das Filmstudio hinter "Tenet". Wäre die Pandemie nicht, hätte der Film mit Robert Pattinson und John David Washington diese Summe allein in den US-Kinos am Startwochenende eingespielt, mutmaßt das Wirtschaftsmagazin Forbes. Insgesamt hätte die Neuerscheinung wohl mit rund 200 Millionen US-Dollar debütiert.

Angesichts der Umstände können sich die Einnahmen von "Tenet" jedoch durchaus sehen lassen. Zum Vergleich: Die Comicverfilmung "New Mutants" spielte im selben Zeitraum gerade einmal 9,9 Millionen US-Dollar weltweit ein (via Box Office Mojo).

Warner Bros. ist zufrieden

Toby Emmerich, seines Zeichens Vorsitzender der Warner Bros. Pictures Group, zeigt sich angesichts des ersten Erfolgs von "Tenet" zufrieden (via Variety): "Wir haben international einen fantastischen Start hingelegt und könnten nicht glücklicher sein. Christopher Nolan hat einmal mehr einen denkwürdigen Spielfilm abgeliefert, der es wert ist, auf der großen Leinwand gesehen zu werden, und wir freuen uns, dass Zuschauer rund um die Welt die Gelegenheit bekommen, 'Tenet' zu sehen."