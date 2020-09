Ewan McGregor verrät: "Obi-Wan Kenobi"-Serie bekommt nur eine Staffel

Die Rückkehr von Ewan McGregor als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi ging über die Jahre mit vielen Verspätungen und Rückschlägen einher. Erst sollte es einen Film geben, dann war von einer Serie die Rede. Nun nimmt der "Star Wars"-Ableger langsam aber sicher Kurs auf den Streamingdienst Disney+. Doch die "Obi-Wan Kenobi"-Serie könnte ein kurzes Vergnügen für die Fans werden.

Offenbar ist die "Obi-Wan Kenobi"-Serie vorerst als einmalige Sache ausgelegt. Im Interview mit ET Online enthüllt Hauptdarsteller Ewan McGregor: "So wie ich es verstehe, wird es eine Standalone-Staffel." Allerdings hält sich der Hollywoodstar eine Hintertür offen. "Wir werden sehen. Wer weiß?", schwächt er sein vorheriges Statement ab. Das klingt so, als könnte es doch noch eine zweite Staffel geben, sollte der Erfolg der Serie groß genug ausfallen.

Wann landet die "Obi-Wan Kenobi"-Serie auf Disney+?

Weiter bestätigt McGregor, dass die Produktion der Serie bereits Anfang 2021 beginnen soll. "Wir starten im Frühjahr des nächsten Jahres. Ich freue mich sehr darauf. Das wird toll, denke ich", schwärmt der Schauspieler. Ein Drehbeginn 2021 bedeutet allerdings auch, dass "Star Wars"-Fans frühestens Ende 2021 oder Anfang 2022 mit dem Erscheinen der Serie auf Disney+ rechnen können. Der Maus-Konzern hat bislang keinen voraussichtlichen Termin bekannt gegeben.

Hinter den Kulissen

Bereits im Dezember 2019 gab Lucasfilm bekannt, dass Deborah Chow die "Obi-Wan Kenobi"-Serie als Regisseurin und Executive Producer verantworten wird. Sie sammelte schon Erfahrung im "Star Wars"-Universum, inszenierte zwei Folgen der Hitserie "The Mandalorian".

Neben Ewan McGregor stehen bislang keine Darsteller für die Serie fest. Unlängst kursierten jedoch Berichte, dass Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurückkehren wird.