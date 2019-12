Die Geschichte von Cinderella ist auch im 21. Jahrhundert aktuell, 2020 wird das Märchen einmal mehr neu erzählt. Nach Disneys Realverfilmung von 2015 traut sich "The Late Late Show"-Moderator James Corden an einen Reboot des Klassikers. Neuestes Mitglied des Casts ist James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan. Wie sich der Ex-007 in einem Musical schlagen wird?

Brosnan übernimmt in der Sony-Produktion die Rolle des Königs, berichtet Hollywood Reporter. Der Schauspieler hat bereits Erfahrung mit Singeinlagen: Nachdem er 2002 in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" zum letzten Mal in die Rolle von James Bond geschlüpft war, sang er sich in der Verfilmung des Musicals "Mamma Mia!" (2008) in die Herzen der Zuschauer und bewies: Er kann auch kuschelig.

Weitere prominente Cast-Member neben Brosnan

Pierce Brosnan ist nicht der einzige Prominente im geplanten Reboot: Die Hauptrolle spielt Sängerin Camila Cabello, die 2018 mit ihrem Song "Havana" die Charts eroberte. Den Part von Brosnans Filmsohn Prinz Robert übernimmt Nicholas Galitzine. Produzenten sind James Corden und Leo Pearlman, die "Once Upon a Time in Hollywood"-Produzentin Shannon McIntosh ist ebenfalls am Film beteiligt.

Das neue "Cinderella" soll eine moderne Erzählung werden

Disneys Remake orientierte sich stark an der bekannten Version des Märchens von Cinderella, Ideengeber James Corden will der neuen Verfilmung offenbaren einen anderen, moderneren Spin geben. Wie Billy Porter, der im Reboot die Gute Fee spielen wird, gegenüber E!News berichtet, soll die Neuauflage ein "Cinderella für die #MeToo-Ära" werden. Mehr Details will der Schauspieler allerdings nicht verraten.

Die Dreharbeiten für Sonys "Cinderella" sollen laut Porter im kommenden Frühjahr beginnen. Der Kinostart ist für 2021 geplant.