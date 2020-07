"Extraction"-Sequel soll "emotional und körperlich" einen draufsetzen

Joe Russo scheint seine Zeit im Corona-Lockdown sinnvoll zu nutzen, denn er schreibt schon fleißig am Drehbuch zur "Extraction"-Fortsetzung. Wie der Stand der Dinge ist, verrät er in einem Interview.

Nach dem überraschenden Erfolg, den "Extraction" bei Netflix kurz nach Release gefeiert hat, war die Bekanntmachung einer Fortsetzung reine Formalität. Autor Joe Russo ließ daraufhin keine unnötige Zeit verstreichen und hat seine ersten Ideen schon zu Papier gebracht, wie er im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärt.

Fortsetzung soll Teil eins noch übertreffen

"Ich habe mit dem Schreiben des Sequels (Prequels?) vor drei Wochen begonnen", so Joe Russo. "Es ist ein großartiger Charakter, für den ich schreiben kann, mit einer fantastischen Performance von Chris Hemsworth. Das macht meinen Job viel leichter." Konkret über die Fortsetzung sagt Russo zudem: "Ich denke, meine Mission ist es, noch einen draufzusetzen – sowohl auf der emotionalen als auch auf der körperlichen Ebene."

Prequel oder Sequel? Joe Russo schweigt

Damit hat der Drehbuchautor und Filmemacher schon wieder nicht verraten, in welche Richtung die "Extraction"-Fortsetzung gehen wird. Er hält nach wie vor unter Verschluss, ob die neue Story an das Ende von Teil eins anknüpfen oder ob sie davor spielen wird.

Den ersten Netflix-Film mit Chris Hemsworth allerdings in Sachen Action noch zu toppen, dürfte gar nicht so leicht sein. Immerhin gab's in "Extraction" eine Sequenz, in der sich der Hollywoodstar als Tyler Rake zwölf Minuten lang prügelt – ohne, dass Regisseur Sam Hargrave einen Schnitt setzt.

Ein weiterer Teil der Reihe wird vermutlich wieder ein sehr hartes Workout für Hemsworth bedeuten. Sein Personal Trainer verriet nach den Vorbereitungen zu Teil eins, dass Hemsworth nicht einmal für seine Marvel-Rolle als Thor so hart trainieren musste.