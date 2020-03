"Family Guy": Stewie & Brian starten ihren eigenen Quarantäne-Podcast

Freiwillige Isolation, Kontaktverbot, Ausgangssperren – um ihre Fans in dieser Zeit bei Laune zu halten, greifen viele Promis zu ungewöhnlichen Mitteln. Sie geben Konzerte via Instagram-Livestream, drehen Talkshows per Videochat. Oder nehmen Podcasts auf – ein Medium, dass nun auch die "Family Guy"-Charaktere Stewie und Brian Griffin auf gewohnt irrwitzige Art für sich entdeckt haben.

"Family Guy"-Schöpfer Seth MacFarlane war freundlicherweise dazu bereit, Baby Stewie und Hund Brian seinen Instagram-Account für die Veröffentlichung ihrer ersten Podcast-Folge zur Verfügung zu stellen.

Die Seriencharaktere, beide von MacFarlane gesprochen, verraten im Podcast, wie sie sich in der Quarantäne bislang die Zeit vertrieben haben. Offenbar haben sie vor lauter Langeweile sogar das Brettspiel "Sorry!" wieder hervorgekramt. Nun müsse allerdings ein Podcast her, in dem sich das Duo zu Katy Perrys Schwangerschaft und "was die Leute sonst noch so beschäftigt zurzeit" äußert. Brian stimmt prompt John Lennons "Imagine" à la Gal Gadot an, wird aber von Stewie abgewürgt. Stattdessen spricht das Comedy-Dreamteam lieber über "Klopapier-Lifehacks".

21 Jahre "Family Guy"

Sie läuft und läuft und läuft: Die schwarzhumorige Zeichentrickserie "Family Guy" über das absurde Kleinstadtleben der Familie Griffin wird im US-Fernsehen bereits seit 1999 ausgestrahlt. Zwar hat der Sender Fox die Serie schon zweimal abgesetzt, die anhaltenden Proteste der Fans und überraschend starke DVD-Verkaufszahlen sorgten jedoch dafür, dass Fox die Show wieder ins Programm aufnahm. Die Serie wurde für 18 Emmys nominiert und mit fünf der begehrten Trophäen ausgezeichnet.