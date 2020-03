Fans enttäuscht: Netflix setzt "V Wars" und "October Faction" ab

Aus und vorbei: Die Blutsaugerserie "V Wars" und die Monsterjäger-Show "October Faction" bekommen keine Staffel 2, Streamingriese Netflix cancelt beide Serien. Die Fans der abgesägten Formate zeigen sich natürlich alles andere als begeistert.

Das frühe Aus für "V Wars" mit Ian Somerhalder und die Comic-Adaption "October Faction" bestätigt unter anderem Deadline.

Trostpflaster für Somerhalder-Fans

Wer "V Wars" vornehmlich wegen Hauptdarsteller Ian Somerhalder geschaut hat, kann zumindest etwas aufatmen: Netflix führt aktuell Gespräche mit dem Schauspieler, in denen es um weitere gemeinsame Projekte geht. Ob der ehemalige "Vampire Diaries"-Star an diesen Projekten als Darsteller oder Regisseur beteiligt sein wird, ist noch offen. An "V Wars" wirkte Somerhalder in doppelter Funktion mit.

Die Anhänger sind enttäuscht

So ganz kann dieser Hoffnungsschimmer die Fangemeinde aber nicht über den Verlust von "V Wars" hinwegtrösten – und auch die Anhängerschaft von "October Faction" macht ihrem Frust via Twitter Luft.

So leicht wollen die Fans dann doch nicht aufgeben: Zeit für eine Fan-Petition à la "Lucifer"!

Darum geht's in "V Wars" und "October Faction"

In "V Wars" wird der Wissenschaftler Dr. Luther Swann (Somerhalder) in düstere Geschehnisse verwickelt, als sich sein bester Freund durch eine mysteriöse Krankheit in ein blutsaugendes Monster verwandelt. Die Krankheit breitet sich aus, immer mehr Menschen mutieren. Die Gesellschaft spaltet sich in zwei Lager: Menschen gegen Vampire. Swann versucht, ein Heilmittel zu finden, während sein einstiger Freund zum Anführer der Blutsauger aufsteigt.

"October Faction" handelte von den Monsterjägern Fred und Deloris Allen, die mit ihren Teenie-Kindern in ihre Heimatstadt zurückkehren. Schnell entdecken die Helden, dass das Kleinstadtleben nicht so idyllisch ist, wie es auf den ersten Blick scheint.