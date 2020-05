Fans erleben ihr blaues Wunder: "Sonic the Hedgehog"-Sequel in Arbeit

"Sonic the Hedgehog" kehrt schnell wie der Blitz auf die Leinwand zurück: Die überraschend erfolgreiche Videospielverfilmung bekommt eine Fortsetzung. Für den Erfolg des Sequels soll ein eingespieltes Team sorgen.

Filmstudio Paramount Pictures und Gaming-Hersteller Sega Sammy bestätigten am Donnerstag, dass sie mit der Entwicklung einer Fortsetzung zu "Sonic the Hedgehog" begonnen haben. Einen voraussichtlichen Starttermin ließen sich die Verantwortlichen laut Variety bislang nicht entlocken und auch zum Casting sollen bisher keine Entscheidungen gefallen sein. Dennoch scheint es mehr als wahrscheinlich, dass zumindest Jim Carrey als Schurke Dr. Robotnik alias "Eggman" zurückkehren wird.

Erfolgsteam bereit für Runde zwei

Sicher ist hingegen, dass Jeff Fowler nach dem ersten Film als Regisseur zurückkehren wird. "Runde zwei mit dem Blauen", freut sich der Filmemacher auf Twitter. Neben Fowler werden auch die Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller an dem Sequel mitwirken.

"Sonic" ist nicht zu bremsen

"Sonic the Hedgehog" war ein Überraschungserfolg für Paramount Pictures. Allein in den ersten drei Tagen spielte die Familienkomödie in den US-Kinos 57 Millionen US-Dollar ein und legte damit das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten für eine Videospielverfilmung hin. Am Ende seiner durch die Corona-Pandemie verkürzten Laufzeit hatte der Film über 306 Millionen Dollar weltweit in die Kinokassen gespült (via Box Office Mojo).

Dabei lief der Start für "Sonic" alles andere als optimal: Das ursprüngliche Film-Design des blauen Rennigels löste einen wahren Shitstorm aus. Doch Paramount nahm sich die Kritik zu Herzen, verschob den Kinostart seiner Verfilmung und verpasste seinem Titelhelden einen originalgetreueren Look – die Fans waren begeistert.