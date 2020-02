"Fast & Furious 10": Vin Diesel will aus dem Finale zwei Filme machen

Vin Diesel kann gar nicht genug von "Fast & Furious" bekommen: Der Hauptdarsteller und Co-Produzent der Raser-Filmreihe spielt mit dem Gedanken, Teil 10 aufzusplitten und zwei Filme daraus zu machen. Der zehnte Streich soll die Saga rund um Dom und seine PS-starke "Familie" abschließen – eigentlich.

Die Welt von "Fast & Furious" ist so ergiebig, dass er eine Aufteilung von "F&F 10" in zwei Teile für machbar hält. Das erklärt Vin Diesel im Interview mit Total Film (via Gamesradar).

"F&F"-Universum bietet Stoff für weitere Geschichten

"Ich habe 'Fast & Furious 10' bereits geplant, bevor wir mit den Dreharbeiten für 'F&F 9' begonnen haben", so Diesel. "Das Universum ist stark und so reich an Talent und Geschichten, dass es möglich ist, Spin-offs zu machen. Und ich denke, es ist sogar unvermeidlich", gibt sich der Actionstar überzeugt. Diesel hat auch das Filmstudio im Blick: "Universal verdient das, nachdem sie so viel in diese kleine Saga investiert haben. Und es wäre schön, etwas an Universal zurückzugeben." Zuallererst sind es aber die Zuschauer, die Diesel glücklich machen möchte: "Für die Fans wäre es schön, wenn am Ende aus 'Fast & Furious 10' zwei Teile werden."

Die Raser-Saga soll weiterleben

Darüber hinaus würde sich Vin Diesel freuen, wenn die "F&F"-Welt auch nach dem vermeintlichen Finale weiterlebt. In welcher Form, lässt er nicht durchblicken. Nach dem siebten "Fast & Furious"-Teil hatte der Schauspieler noch verkündet, dass Teil 10 den Abschluss der Filmreihe bilden soll. Produzent Neal Moritz bestätigte damals Diesels Aussage.

Zunächst können sich Fans auf "Fast & Furious 9" freuen, der Film kommt am 21. Mai in die Kinos.