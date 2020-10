"Fast & Furious 9" erneut verschoben – wegen James Bond!

Und noch ein Kandidat, dessen Kinostart verschoben wird: "Fast & Furious 9" erscheint nicht wie geplant Anfang April in den Kinos, sondern erst später. Das neue Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" könnte daran nicht ganz unschuldig sein.

Gerade erst wurde bekannt, dass der Kinostart des 25. James-Bond-Films, "Keine Zeit zu sterben", um mehrere Monate verschoben wird. Statt im November soll der Actionblockbuster nun erst am 2. April 2021 anlaufen. Also genau dann, wenn auch "Fast & Furious 9" im Kino starten soll.

Universal muss Entscheidung treffen

Universal, das sowohl für Bond als auch das Fast-Franchise das produzierende Studio ist, will allerdings das Maximum herausholen – und verschiebt deshalb den Release von "Fast & Furious 9" um mehrere Wochen. In den USA rast Teil 9 der Reihe am 28. Mai 2021 in die Kinos, wie Variety berichtet. Bei uns könnte der Kinostart somit auf den 27. Mai fallen, auch wenn dieser Termin noch nicht bestätigt ist.

Offenbar besteht die Hoffnung, dass im April und Mai das Kinopublikum trotz der Hygienemaßnahmen die Zeit nutzt und den neuen Bond-Film guckt. Und ab Juni dann erneut in die Kinos pilgert, um sich "Fast & Furious 9" anzusehen. Ob die Taktik aufgeht und nicht vielleicht weitere Verschiebungen drohen, wird sich erst im Frühjahr 2021 zeigen.

Irre Action und sehr viel Story

Auf die Fans des Raser-Franchise kommt auf jeden Fall jede Menge irre Action zu, auf die es sich lohnt, zu warten. Dass es möglicherweise ins All geht, haben sowohl Ludacris als auch Michelle Rodgriguez bereits angedeutet. Während seines Besuchs in "The Tonight Show" von Jimmy Fallon verrät John Cena, dass auch die Story die Fans begeistern wird. "Wenn Du Fan des Franchise bist, bekommst Du Fragen beantwortet und Du bekommst neue Fragen, die sich entwickeln werden."

Wie viel Story wirklich in "Fast & Furious 9" steckt, erfahren wir dann voraussichtlich Ende Mai 2021.