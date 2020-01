"Fast & Furious 9": Vin Diesel teilt ersten Teaser-Trailer und Poster

Der erste "Fast & Furious 9"-Trailer feiert am 31. Januar im Rahmen eines Konzerts in Miami Premiere. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Raser-Sequel gewährt Hauptdarsteller Vin Diesel seinen Fans schon jetzt: Der Schauspieler enthüllte sowohl das erste Poster zum Film als auch einen Teaser, der – natürlich – ganz im Zeichen der Familie steht.

Der knapp eine Minute lange Clip zeigt Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) zusammen mit seiner großen Liebe Letty (Michelle Rodríguez) und "Little Brian", Doms kleinem Sohn, den es in "Fast & Furious 8" zu retten galt. Der Nachwuchs hat Dom offenbar verändert: Er könne sein "Leben nicht mehr in Viertelmeilen-Schritten" leben, erklärt der einstige Streetracer nachdenklich. Unterdessen hofft Letty, dass Doms Kruzifix-Kette den kleinen Brian vor dem schützt, "was kommt". Wer oder was genau das idyllische Familienleben bedroht, verrät der Teaser allerdings nicht.

Neue und alte Gesichter im neunten "F&F"-Kapitel

Ebenfalls noch unklar sind die Rollen der beiden Neuzugänge im "Fast & Furious 9"-Cast: John Cena ("Bumblebee") und Michael Rooker ("Guardians of the Galaxy Vol. 2"). Sicher ist dagegen: Als Doms erweiterte "Familie" kehren Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel und Tyrese Gibson zurück. Die Regie übernimmt Justin Lin, der bereits vier Teile der Kinoreihe verantwortet, zuletzt "Fast & Furious 6" im Jahr 2013.

Erstes Poster zu "Fast & Furious 9"

Zusätzlich zum Teaser teilte Vin Diesel via Twitter das erste Filmplakat zu "F9":