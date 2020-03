Filme und Serien für lau: Sky bietet seinen Kunden mehr Inhalte

Soical Distancing ist das Gebot der Stunde, Sky möchte die viele Zeit daheim erträglicher machen: Der Anbieter schaltet seinen Kunden die Cinema- und Entertainment-Pakete frei – ohne Aufpreis.

Wer bisher nur eines der beiden Pakete abonniert hat, bekommt das jeweils andere kostenlos dazu. Das verkündet Sky in einer Pressemeldung.

Neue Kinofilme und komplette Serien gratis

Auch an die Kunden, die bereits beide Pakete abonniert haben, hat Sky gedacht. Sie erhalten einmalig zwei Filme oder komplette Serien aus dem Sky-Store-Angebot gratis. Allerdings sollten die betroffenen User besser nicht sofort zuschlagen, sondern zumindest bis kommende Woche warten.

Der Grund: Das Angebot soll kontinuierlich wachsen und um neue Titel ergänzt werden. Darunter Serien und aktuelle Filme wie "Trolls World Tour", der zum geplanten Kinostart am 23. April verfügbar ist. Zuvor werden außerdem am 26. März "Der Unsichtbare" und "Emma" erhältlich sein. Also die Filme, von denen NBCUniversal am Montag bekannt gegeben hat, sie per Video-on-Demand freigeben zu wollen. Ob wir so auch bald "Bloodshot" erhalten?

Nachrichtensender prominent platziert

Außerdem hat Sky dem Homescreen seines Angebots ein Upgrade verpasst: Dort werden nun wichtige Nachrichtensender angezeigt, die sich direkt anwählen und starten lassen. Außerdem gibt es Edutainment-Inhalte für Groß und Klein.