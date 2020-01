Finaler "Star Wars: The Clone Wars"-Trailer: Darth Maul vs. Ashoka

Das Ende naht: Mit Staffel 7 steuert "Star Wars: The Clone Wars" auf seinen Abschluss zu. Die Animationsserie läutet den Abschied mit einem spektakulären Trailer ein, der zahlreiche Easter Eggs parat hält.

"Die Jedi und die Republik werden sterben", posaunt Darth Maul gleich zu Beginn des "Star Wars: The Clone Wars"-Trailer hinaus. Und Mace Windu ist sich sicher: "Ich spüre eine Verschwörung, die die Jedi zerstören soll." Klingt ganz danach, dass die Serie in Staffel 7 auf einen dramatischen Höhepunkt zusteuert!

Serie ist mit Skywalker-Saga verwoben

Die finale Staffel bringt in erster Linie die Handlungsstränge von Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ashoka Tano und Darth Maul zum Abschluss. Inhaltlich ebnen diese Ereignisse den Weg für den Film "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" aus der epischen Skywalker-Saga, der erzählerisch an "Clone Wars" anknüpft.

Mission gegen Darth Maul?

In Staffel 7 von "Star Wars: The Clone Wars" gibt es ein Wiedersehen von Ashoka Tano und Rex. Die beiden begeben sich auf eine neue Mission, in der sie Darth Maul nachjagen. Das legt die Szene im neuen Trailer nahe, in der Captain Rex mit zahlreichen Soldaten zu sehen ist, die alle die gleichen Helme mit den typischen Ashoka-Merkmalen tragen.

Doch Moment: Wieso hat Ashoka plötzlich blaue Lichtschwerter? Bisher trug sie stets grüne. Und wer "Star Wars: Rebels" kennt, weiß: Später sind ihre Lichtschwerter sogar weiß. Ob "Clone Wars" eine Erklärung liefert?

Wer gewinnt den Showdown?

Die Figur von Darth Maul wirft in diesem Zusammenhang ebenfalls einige Fragen auf. Wo ist sein schwarzes Lichtschwert? Wird es in Staffel 7 noch einmal relevant? Bis zur Handlung der "Star Wars: Rebels"-Serie, die zwischen Episode III und IV spielt, ist Darth Maul nicht mehr zu sehen. Klärt "Star Wars: The Clone Wars" auf, was er vorhat?

Das Highlight des Trailers: Ashoka Tano und Darth Maul stehen sich in bester Western-Manier gegenüber. Es kommt in Staffel 7 also zum großen Showdown!