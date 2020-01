Finish him! Trailer zu "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge"

Zum kommenden Animationsfilm "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" ist nun der erste Trailer raus. Wenig überraschend, geht es ziemlich brutal zu.

Rund anderthalb Minuten dauert der erste Trailer zu "Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge". Und wer die Prügelspielreihe schon seit dem Start in den 90ern verfolgt, dem fällt auf: Der Plot orientiert sich offenbar an den Anfängen der Serie. Heißt: Die Mächte der Erde und des Netherrealm hauen sich gegenseitig die Backen blutig. Was auch sonst.

Alte Bekannte sagen Hallo

Wie der Name schon andeutet, steht Fan-Liebling Scorpion im Mittelpunkt. Viele andere bekannte Charaktere aus dem "Mortal Kombat"-Universum schauen aber auch mal rein, darunter etwa Liu Kang, Sonya, Johnny Cage, Raiden und Scorpions blaugewandeter Konkurrent Sub-Zero. Oh, und natürlich hat auch Obermotz Goro seinen donnernden Auftritt.

"Mortal Kombat" zuhause und im Kino

Der "Mortal Kombat"-Animationsfilm soll im Frühling dieses Jahres auf Blu-ray, DVD und zum Streamen erscheinen. Außerdem steht uns ja noch die Realverfilmung ins Haus, bzw. ins Kino. Der "Mortal Kombat"-Kinofilm ist mittlerweile abgedreht und startet im Januar 2021 in den USA.