Fluxkompensator starten! "Zurück in die Zukunft"-Trilogie kommt in 4K

Zeit für eine Zeitreise: Inzwischen ist es 35 Jahre her, dass Marty McFly in "Zurück in die Zukunft" zu seinem ersten Abenteuer in die Vergangenheit aufbrach. Dieses Jubiläum ist freudiger Anlass für Universal, um die Sci-Fi-Trilogie neu aufzulegen – als Steelbook in 4K Ultra HD.

Fans der Filmreihe sollten sich den 22. Oktober im Kalender anstreichen. Dann erscheint die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie erstmals in einer streng limitierten 4K Ultra HD Steelbook Collection. Darin enthalten sind neben den drei Steelbooks in 4K UHD und den digital restaurierten Blu-rays auch eine Bonus-Disc voller Extras.

Ungesehene Probeaufnahmen von Ben Stiller

Die Bonus-Blu-ray liefert über eine Stunde mit neuen Features rund um Martys (Michael J. Fox) und Docs (Christopher Lloyd) Zeitreise-Trips. Zudem gibt es eine private Führung des "Zurück in die Zukunft"-Produzenten Bob Gale durch eine Ausstellung mit Requisiten aus allen drei Filmen.

Ein besonderes Goodie sind Probeaufnahmen von damals noch weitestgehend unbekannten Schauspielern wie Ben Stiller ("Zoolander"), Kyra Sedgwick ("The Closer") oder Billy Zane ("Titanic"). Nur Zane hat es letztlich in die Trilogie geschafft: Er spielte in den ersten beiden Teilen Match, einen Teenager aus Biffs Gang. Schließlich bietet die Collection auch noch einen Einblick in das geplante Musical.

©Universal Pictures 2020 fullscreen Keine Sorge: Die 4 K-Version wird deutlich schärfer ausfallen als dieses Pressefoto.

Zwei weitere Editionen in der Pipeline

Zeitgleich zur 4K-Edition bringt Universal eine remastered Blu-ray-Box und eine limitierte Mediabook-Collection heraus. Beide bestehen aus drei digital restaurierten Blu-rays und der Bonus-Disc, die auch in der 4K-Edition zu finden ist. In der Mediabook-Collection sind zudem drei DVDs enthalten. Der Trip in die Vergangenheit kann beginnen ...