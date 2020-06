Fotos zu Staffel 2: "The Umbrella Academy" landet in den 1960er-Jahren

Netflix hat die ersten Promobilder zu Staffel 2 von "The Umbrella Academy" enthüllt – und die beantworten endlich die Frage, wohin es die Hargreeves-Geschwister nach ihrer Zeitreise im Finale der ersten Staffel verschlägt. Zusätzlich gewährt der Streamingriese erstmals einen Blick auf einige Neuzugänge.

Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Klaus (Robert Sheehan), Ben (Justin H. Min), Five (Aidan Gallagher) und Vanya (Ellen Page) verschlägt es in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" in die 1960er-Jahre. Genauer gesagt: nach Dallas, Texas, in den 60er-Jahren, denn die neuen Folgen basieren auf dem zweiten Band der Comicvorlage von Gerard Way und Gabriel Bá, "Dallas".

©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen Luther in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" ©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen Five in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" ©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen Diego in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" ©Courtesy of Netflix/Netflix 2020 fullscreen Ben in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" ©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen Allison in Staffel 2 von "The Umbrella Academy" ©Courtesy of Netflix/Netflix 2020 fullscreen Vanya in Staffel 2 von "The Umbrella Academy"

Neue Zeit, neue Apokalypse ...

Vorsicht, Spoiler! Der folgende Absatz enthält Details zu Staffel 2 von "The Umbrella Academy". Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Neben den ersten Fotos enthüllte Netflix (via Entertainment Weekly) zusätzlich einige Details zur Story von Staffel 2: Demnach hat Five seine Geschwister zwar mit seiner Zeitreise-Fähigkeit vor der drohenden Apokalypse gerettet, unglücklicherweise hat er sie jedoch alle an unterschiedlichen Zeitpunkten in den 1960er-Jahren abgesetzt. Infolgedessen müssen sich die Mitglieder der Umbrella Academy auf sich gestellt durch die ungewohnte Ära schlagen, während sie versuchen, zueinander zurückzufinden. Und als wäre das nicht genug, findet Five auch noch heraus, dass eine weitere Apokalypse droht.

... und neue Bekanntschaften

Mitten in dem Trubel feiern einige neue Charaktere ihr Debüt. Die Hausfrau Sissy (Marin Ireland) scheint sich mit Vanya anzufreunden. Das Assassinen-Trio Oscar, Axel und Otto (Tom Sinclair, Kris Holden-Reid und Jason Bryden) erscheint wiederum deutlich weniger freundlich gesinnt.

©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen In Staffel 2 warten neue Gegner auf die Umbrella Academy ... ©Courtesy of Netflix/Netflix 2020 fullscreen ... und neue Bekanntschaften. ©Christos Kalohoridis/Netflix 2020 fullscreen Das Team erobert die 1960er-Jahre.