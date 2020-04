Frauenpower: Neue "Star Wars"-Serie auf Disney+ in Arbeit

"The Mandalorian" und die Serie über Cassian Andor waren erst der Anfang! Disney+ arbeitet angeblich bereits an einer weiteren "Star Wars"-Serie, die sich allerdings klar von den anderen unterscheiden wird.

Wie Variety exklusiv berichtet, liegt der Fokus der nächsten "Star Wars"-Serie auf weiblichen Charakteren. Das hat das Branchenportal von Insidern erfahren.

Kaum Infos zur neuen "Star Wars"-Serie

Auch wenn inhaltliche Schwerpunkte noch unter Verschluss gehalten werden – eine interessante Info gibt es bereits: Die Geschichte der neuen "Star Wars"-Serie soll zu einem anderen Zeitpunkt spielen als bisherige "Star Wars"-Serien oder gar -Filme. Einen Showrunner konnte Disney+ ebenfalls schon verpflichten: Leslye Headland wird die Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus soll sie auch das Drehbuch schreiben.

Headland ist Miterfinderin und ebenfalls Showrunner der von Kritikern hochgelobten Netflix-Serie "Russian Doll", die hierzulande unter dem Titel "Matrjoschka" läuft.

Ein echtes Multitalent

Leslye Headland hat auch Erfahrungen als Regisseurin. Neben vier Episoden von "Matrjoschka" drehte sie auch einzelne Folgen für "Black Monday" und "Heathers". Die Chancen stehen also gut, dass Headland die Regie der einen oder anderen "Star Wars"-Episode übernehmen wird.

Disney setzt auf Serien statt auf Filme

Es sieht ganz so aus, als würden Disney und Lucasfilm den Fokus neuer "Star Wars"-Projekte vorerst auf Serien legen. Jüngst wurde bekannt, dass Jon Favreau bereits an der dritten "The Mandalorian"-Staffel schreibt, und auch die Produktion zur Spin-off-Serie über Cassian Andor geht immer weiter voran.

Wann mit der neuen "Star Wars"-Serie inklusive weiblichem Hauptcast zu rechnen ist, ist noch unklar. Zunächst muss die Story finalisiert und entsprechende Darstellerinnen müssen gefunden werden.