Frauenpower und Zeitreisen: Update zum "Power Rangers"-Reboot

Wie steht's eigentlich um das geplante "Power Rangers"-Reboot? Zuletzt war es sehr still um die Pläne zum neuen Film. Doch nun gibt es ein umfassendes Update, das nahelegt, dass die Macher einen neuen Weg einschlagen werden.

Dass der neue "Power Rangers"-Film einen Abstecher in die 1990er-Jahre machen wird, wurde bereits Ende 2019 bekannt. Das Reboot spielt damit im gleichen Universum wie die Original-Serie von 1993. Die Seite The Illuminerdi hat allerdings noch weitere Informationen erhalten.

Dieses Mal hat eine Frau das Sagen

Da sich der Film noch in der Vorbereitung befindet und das Drehbuch noch nicht final ist, kann es zu Änderungen kommen, schreibt The Illuminerdi. Aber nach dem aktuellen Stand werden die neuen "Power Rangers" von einer Frau angeführt. Es werden komplett neue Darsteller für die Rollen gesucht, ein Wiedersehen mit den Helden aus dem Film von 2017 wird es also nicht geben. Die Macher des Reboots haben sich angeblich auch noch nicht endgültig festgelegt, ob es fünf Ranger oder sogar mehr werden.

Lord Zedd macht Ernst

Gegen wen die neuen Power Rangers antreten werden, steht auch schon fest: Lord Zedd wird ihnen das Leben auf der Erde zur Hölle machen. Natürlich wird es auch ein Wiedersehen mit Zordon geben. Schauspieler für diese beiden Rollen wurden aber noch nicht gefunden. Das Casting für den Film hat noch nicht begonnen.

Eine Reise durch die Zeit – auch optisch

Angeblich sollen sogar die Outfits aus den vergangenen "Power Rangers"-Jahren aufgegriffen werden. Das würde zu der Tatsache passen, dass die neuen Ranger bis in die 1990er-Jahre zurückreisen werden. Natürlich wurde auch an die vielen Zords gedacht, die über die Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgetaucht sind.

Da sich die Produktion zum "Power Rangers"-Reboot in einem sehr frühen Stadium befindet, hat das verantwortliche Studio Paramount Pictures noch keinen Kinostart ernannt.